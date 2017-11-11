 Hüseyin Kalpar Elazığ’da – Fotomaç – 11 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    11 Kasım 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Hüseyin Kalpar Elazığ’da

    Hüseyin Kalpar Elazığ’da
    Elazığspor teknik direktör Hüseyin Kalpar'la sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. Tecrübeli hoca, hedefin sezon sonunda Süper Lig'e çıkmak olduğunu dile getirdi.
    1. 11 Kasım 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:44
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Hüseyin Kalpar Elazığ’da haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.