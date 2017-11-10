''Bireysel hataları bir türlü aşamıyoruz"
Çaykur Rizespor teknik direktörü İbrahim Üzülmez, geldiği günden beri takım içinde yapılan bireysel hatalardan dert yanarak ”Bireysel sıkıntıları bir türlü aşamıyoruz” dedi.
Oyuncularından bireysel menfaatten çok, takım içinde menfaatlerin öne çıkması gerekiyor diyen Üzülmez "Geldiğim günden beri bunun üzerine çalışıyoruz. ÇAYKUR Rizespor'un hedefi bellidir. Bu şampiyonluk yaşanacaksa hep beraber yaşanacak. İstanbulspor maçı ile birlikte bir seri yakalamamız lazım, yakalayacağız da. Taraftar, camia bundan önce olduğu gibi bundan sonra da bize destek olsun" cümlesini kullandı.
- 10 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 15:14
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Trabzonspor antrenmanında tartışma
Toplam 4
Yorum
Gslı Ne gerek var böyle gerilmelere..Hiç yakışıyormu koca koca insanlara..
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Toplam 24
Yorum
Alper Arda Galatasaray'ın öz evladıdır. Form tuttuğunda takımın açık ara en kaliteli futbolcusudur. Istemeyen Galatasaraylıya şaşarım.
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Elmander'in son hali şoke etti!
Toplam 5
Yorum
canyavuz yabancı kuralından dolayı kaybettiğimiz aslanlardan bir tanesi....
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