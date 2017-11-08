 Manisaspor, Elazığspor maçı hazırlıklarına başladı – Fotomaç – 08 Kasım 2017 ;
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    08 Kasım 2017, Çarşamba
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    , maçı hazırlıklarına başladı

    Manisaspor, Elazığspor maçı hazırlıklarına başladı

    G. TFF 1. Lig’in 12. haftasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Tarık Almış Spor Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenman ile başladı.

    Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan antrenmanın ilk bölümünde ısınma ve koşu çalışması yapıldı. Yarı sahada oyun ile devam eden antrenman çıkış çalışmasının ardından streching ile tamamlandı. Antrenmanı Kulüp Başkanı Abdullah Mergen ve yönetim kurulu üyesi Reşat Oğuz Ege de izledi. Manisaspor'da Gabon Milli Takım kampında olan Axel Meye, izinli olan Fahri Akyol, Abdulkadir Korkut, Zahit Fındık ve soğuk algınlığı geçiren Billal Sebaihi antrenmanda yer almadı. Milli maç arası nedeniyle uzun bir hazırlık dönemi geçirecek olan Manisaspor, 18 Ekim Cumartesi günü saat 13.00'da Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda karşılaşacağı karşılaşmasının hazırlıklarına devam edecek.
    1. 08 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 11:03
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