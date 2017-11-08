Manisaspor, Elazığspor maçı hazırlıklarına başladı
G. Manisaspor TFF 1. Lig’in 12. haftasında Elazığspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Tarık Almış Spor Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenman ile başladı.
- 08 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 11:03
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Fırtına'da transfer çalışmaları başladı
Toplam 1
Yorum
ged 61 yuhhh artık kardeşim yaaa..kulüp borçtan batıyor aldıkların hiç oynamadan kulübede oturuyor ve halamı transfer düşünülüyor..kamera şakası...
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Arda’ya kapı kapalı
Toplam 5
Yorum
Meth Türkiyeye gelme son kontratınıda arsenalde yap.bırak futbolu arda antrenör ol t.d ol gönlümüz sana açık.rahat bırakmazlar burda seni.
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İngilizler'in Cenk pişmanlığı
Toplam 2
Yorum
Kartalcan CP pisman olur tabii, kredi kartina 24 taksit futbolcu alimini sadece Fikret Baskan yapar.su seneyi sampiyon kapatalim da sezon sonu bakariz
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