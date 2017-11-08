Gaziantepspor'da gündem, transfer yasağı
TFF 1. Lig ekiplerinden Gaziantepspor'un kulüp başkanı Huzeyfe Durmaz, ocak ayında transfer yasağını kaldırabilmek için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.
Durmaz, Celal Doğan Tesisleri'nde sivil toplum örgütü temsilcileriyle bir araya gelerek, kulübe destek çağrısında bulundu.
Kulüp olarak maddi anlamda ciddi sıkıntılar yaşadıklarını, transfer yasaklarının bulunduğunu hatırlatan Durmaz, şöyle konuştu:
"Yönetim olarak yaklaşık 40 gündür görevdeyiz. Elimizden gelen her şeyi yaptık ama kulübün maddi anlamda ve transfer engelinden dolayı sıkıntılarını henüz aşamadık. Yoğun biçimde çalışıyoruz. Ocak ayında transfer yasağını kaldırabilmek için elimizden geleni yapıyoruz. İnşallah devre arasında bu engeli kaldırırız."
Kulübün eski yönetiminin kentle arasında bazı sorunlar olduğuna işaret eden Durmaz, şunları kaydetti:
"Ben göreve geldiğim günden itibaren esnafı, oda başkanlarını, mülki amirleri ziyaret ettik. Bu çalışma Gaziantep ile Gaziantepspor'u barıştırma projesidir. Tüm arkadaşlarla organize olarak Gaziantep sivil toplum kuruluşlarıyla da bir araya geldik. Bundan sonraki süreçte ise Gaziantep erkanıyla kulüpte buluşmayı temenni ediyoruz. Bizim amacımız Gaziantep ile Gaziantepspor'u tek yumruk, tek bilek, tek yürek şeklinde bir araya getirmektir. Kendim ve yönetimimle bu konuda kararlıyız."
- 08 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 12:59
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Toplam 16
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gsli birak aglasinlar ya, takiminin futboluna bakmiyorda hakemlere camur atiyor
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Eski sevgilileri unutturdular
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melo ne Melo bizi, ne de biz Melo'yu unutmadık. bu böyle biline..!
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Toplam 8
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gsli akliniz varsa jahovicle takas yapin
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