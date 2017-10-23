Boluspor'da Fuat Çapa ile yollar ayrıldı
Kırmızı-beyazlı kulüp, teknik direktör Fuat Çapa ile yolların ayrıldığını duyurdu
TFF 1. Lig takımlarından Boluspor, teknik direktör Fuat Çapa ile yollarını ayırdı.
Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, karşılıklı anlaşmaya varılarak yolların ayrıldığı belirtildi.
Açıklamada, "Yönetim kurulumuz aldığı karar gereğince teknik direktör Fuat Çapa ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmıştır. Fuat Çapa ve ekibine, vermiş oldukları emeklerden dolayı teşekkür ediyor ve başarılar diliyoruz." denildi.
Geçen sezon başında Boluspor ile 2 yıllık sözleşme imzalayan teknik direktör Fuat Çapa, bu sezon ligde oynadığı 9 maçta 8 puan toplayabildi.
- 23 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 19:43
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Caner Erkin hakem raporunda yok!
Toplam 8
Yorum
Etibar Görüntü üzerinden Robin van Persie'ye ceza veren PFDK bakalım şimdi ne yapacak
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"35 atamadın bari 3,5 at!"
Toplam 23
Yorum
kartall nihat sen galiba beşiktaşlı değilsin.ne demeye oyuncumuzu yıpratıyorsun.negredonun kalitesi tartışılmaz.henüz adapte olamadı
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"35 atamadın bari 3,5 at!"
Toplam 23
Yorum
Beşiktaşlı Beşiktaştan trilyonlar kazanmışken her şeyini borçlu olduğun takıma ihanet edende sendin Nihat! Bu takım hakkında yorum yapma yeter!
Boluspor'da Fuat Çapa ile yollar ayrıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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