Denizlispor Perovic'le anlaştı

Pazartesi günü Sırp golcünün forma giydiği Manisaspor'la deplasmanda karşılaşan Horoz, bu maçtan önce rakip yönetimin bilgisi dahilinde Perovic'le görüştü. Geçen sezonun ilk yarısında 11 maçta forma giyerek ardından Manisa'ya transfer olduğu Denizlispor'dan ilk etapta 402 bin euro alacak, 289 bin euro tazminat olmak üzere 691 bin euro talep eden Perovic, alacağını önce 247, son görüşmede ise 225 bin euroya kadar indirdi. Başkan Mustafa Üstek, Başkan Yardımcısı Taner Atilla ve yönetici Necip İrdem'le görüşen Perovic, bu parayı 9 taksitle alacağına dair protokolü imzaladı.

Sırp futbolcuya bu ay 35 bin euro, kasım ayı sonunda 15 bin euro ve takip eden 7 ayın son günü 25'er bin euro ödenerek alacak dosyası kapatılacak. Başkan Mustafa Üstek, Perovic'in ikna edilmesinde Manisaspor Başkanı Abdullah Mergen ve eski futbolcuları İsmail Haktan Odabaşı'nın önemli desteği olduğunu belirterek, "Avukatının bilgisi dahilinde Manisa'da Manisaspor Başkanı ve yöneticilerinin de katılımı ile Perovic'le görüştük. Alacağını 225 bin euroya indirdi ve 9 taksitte ödenmek üzere protokol imzaladık. Bu görüşmenin yapılmasına katkı sunan İsmail Haktan ve Manisaspor yönetimine teşekkürü bir borç biliriz. Sylla, Genkov, Fetai, Santana, Sankoh, Moritz ve Kappel ödemelerinin ardından Perovic ile her konuda anlaştık. Anmar ile görüşmelerimiz sürüyor. Geçmişi temizleyerek yönetimimize yakışanı yapıyoruz" dedi.

BİLETLER SATIŞTA

TFF 1. Lig'de son iki maçını 4 puanla geçen Denizlispor'un cumartesi günü iç sahada oynayacağı Adana Demirspor karşılaşmasının bilet fiyatları belli oldu. Passolig'in internet sitesinden satışa çıkan maçın biletleri gold ve VIP tribün 60, B kapalı ve D üst 20, açık, A kapalı ve E üst 10, kale arkası ise 5 TL olarak belirlendi.