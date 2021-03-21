Son dakika spor haberleri... Milli bilardocu Savaş Bulut adını PBA tarihine yazdırdı!

Güney Kore'nin başkenti Seul'de 25 Şubat-5 Mart tarihlerinde düzenlenen Profesyonel Bilardo Turu'nda (PBA Tur) Türkiye'yi temsil eden milli bilardocu Savaş Bulut, PBA tarihinin ilk mükemmel isteka (Perfect Q) serisini başararak ismini PBA tarihine yazdırmanın mutluluğunu yaşıyor.

Yaklaşık 3 ay önce PBA Tur'a katılmak için Güney Kore'ye giden Bulut, buradaki ligde yaptığı müsabakalarla dünya sıralamasında ilk 10'a girmeyi başardı. Bulut, ilk tur ilk maçında Koreli rakibi Jun Hyuk Im karşısında ilk setin ikinci istekasında 15 sayı çekerek seti 1 istekada bitirme başarısı gösterdi.

Nadir görülen ve Kore'de "mükemmel isteka" olarak adlandırılan başarıya ulaşan Bulut, bunu ilk kez başaran sporcu olarak adını PBA tarihine altın harflerle yazdırdı.

"ÜLKEMİZDE BİLARDO SPORU HER GEÇEN GÜN GELİŞİYOR"

Savaş Bulut, en iyi dereceleri elde etmek üzere turnuvaya katılmak için geçen yılın aralık ayında 3 milli takım oyuncusuyla Güney Kore'ye gittiklerini söyledi. Turnuvaya dünyanın en iyi bilardocularının katıldığını aktaran Bulut, milli bilardocu Birol Yumak'ın yarı final başarısı gösterdiğini, kendisinin de mükemmel isteka başarısını gösteren ilk sporcu olduğunu aktararak, şöyle devam etti:

Ülkemizi en iyi şekilde temsil ettiğimize inanıyorum. Yaklaşık 2 yıldır düzenlenen turnuvada ilk kez mükemmel istekada set bitirme başarısı gösterdim. Bu başarı beni oldukça gururlandırdı. Bu başarı orada çok önemli. PBA Tur'un tarihine geçmek, çok önemliydi. Kore'de bu başarı oldukça sükse yaptı. En önemlisi kendi ülkemizin tanıtımı ve başarısı adına, ay yıldızlı bayrağın orada dalgalanması çok daha önemliydi.

Bulut, Türkiye'nin bilardo sporunda iyi bir yerde olduğuna değinerek, "Ülkemizde bilardo sporu her geçen gün gelişiyor. Semih Saygıner gibi bir dünya markası vardı önümüzde, biz de kendimize onu rol model aldık. Onun başarıları bize rehberlik edip yol açtı" diye konuştu.