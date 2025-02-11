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Haberler Beşiktaş Beşiktaş'tan bir scout transferi daha! İşte istenen bonservis bedeli

Beşiktaş'tan bir scout transferi daha! İşte istenen bonservis bedeli

Ara transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş için sürpriz bir transfer iddiası gündeme geldi. Siyah beyazlı ekibin Keny Arroyo ve Elan Ricardo isimlerinin ardından genç bir yıldızı daha kadrosuna katmak için uğraştığı öğrenildi. İşte detaylar... (BJK SPOR HABERİ)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2025 Salı 06:50
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Beşiktaş'tan bir scout transferi daha! İşte istenen bonservis bedeli

Transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Takvim'in Alman basını Sport1'den derlediği habere göre; Siyah-Beyazlılar İsviçre'nin Lausanne- Sport takımında forma giyen İsviçreli orta saha oyuncusu Alvyn Sanches için teklif yaptı. Haberin devamında "Lausanne- Sport, Sanches için Beşiktaş'tan 'yüksek tek haneli' milyon Euro bonservis talep etti" ifadelerine yer verildi. Bu rakamın 8 milyon Euro olduğu da gelen haberler arasında. Haberin detaylarında 21 yaşındaki futbolcunun transfer için kararsız olduğu da belirtildi. Lausanne-Sport ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Alvyn Sanches, bu sezon merkez orta sahanın yanı sıra on numara ve santrafor pozisyonlarında da görev yaptı ve takımına 26 maçta 13 gol, 4 asistlik skor katkısı sağladı.

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