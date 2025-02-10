Beşiktaş Elan Ricardo'yu transfer ettiğini açıkladı!

Beşiktaş, Beşiktaş, Kolombiya ekibi CD La Equidad takımının orta saha oyuncusu Élan Ricardo'yu kadrosuna kattığını açıkladı.

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, CD La Equidad kulübünde forma giyen Elan Ricardo'nun transferi için oyuncunun kulübü ve kendisiyle prensip anlaşmasına varmıştır. Elan Ricardo, sağlık kontrolü ve transfer görüşmesinin tamamlanması için yarın (11 Şubat) İstanbul'a gelecektir." ifadeleri kullanıldı.

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