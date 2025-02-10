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Haberler Beşiktaş Beşiktaş Elan Ricardo'yu transfer ettiğini açıkladı!

Beşiktaş Elan Ricardo'yu transfer ettiğini açıkladı!

Beşiktaş, Beşiktaş, Kolombiya ekibi CD La Equidad takımının orta saha oyuncusu Elan Ricardo’yu renklerine bağladığını açıkladı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2025 Pazartesi 15:52 Güncelleme Tarihi: 10 Şubat 2025 Pazartesi 15:58
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Beşiktaş Elan Ricardo'yu transfer ettiğini açıkladı!

Beşiktaş, Beşiktaş, Kolombiya ekibi CD La Equidad takımının orta saha oyuncusu Élan Ricardo'yu kadrosuna kattığını açıkladı.

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, CD La Equidad kulübünde forma giyen Elan Ricardo'nun transferi için oyuncunun kulübü ve kendisiyle prensip anlaşmasına varmıştır. Elan Ricardo, sağlık kontrolü ve transfer görüşmesinin tamamlanması için yarın (11 Şubat) İstanbul'a gelecektir." ifadeleri kullanıldı.

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