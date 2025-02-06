Sergen Yalçın’ın acı günü

Türk futbolunun başarılı teknik direktörü Sergen Yalçın'ın kardeşi Gürsoy Yalçın hayatını kaybetti. Gürsoy Yalçın uzun süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu. Bilindiği üzere Sergen Yalçın, kardeşi Gürsoy Yalçın'ın tedavisiyle ilgilenmek istediği için Beşiktaş'tan gelen teklifi kabul edemeyeceğini söylemişti. Fotomaç olarak merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine, Türk spor camiasına başsağlığı dileriz.

BEŞİKTAŞ'TAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Beşiktaş Kulübü, Gürsoy Yalçın'ın vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı. Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan mesajda, "Futbol A Takımımızın 2020-21 sezonunda kazandığı lig ve kupa şampiyonluğunda pay sahibi olan, eski futbolcumuz ve teknik direktörümüz Sergen Yalçın'ın kardeşi Gürsoy Yalçın'ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet; Sergen Yalçın'a, ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.