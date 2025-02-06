Reguilon sürprizi

Sol bek takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş'ta gündemine Tottenham'ın İspanyol yıldızı Sergio Reguilon'u aldı. 28 yaşındaki oyuncu için resmi girişimler başlan siyah-beyazlılar, deneyimli futbolcunun kulübünü ikna etmeye çalışıyor. Son 3 sezonu kiralık olarak Atletico Madrid, Manchester United ve Brentford'da geçiren tecrübeli sol bekin de daha çok oynamak için Tottenham'dan ayrılmaya sıcak baktığı ifade ediliyor. Bu sezon Tottenham ile fazla forma şansı bulamayan İspanyol yıldızın sözleşmesi de Haziran 2025'te bitiyor.

BONSERVİS ÖDEMEK İSTEMİYOR

Beşiktaş ara transferde henüz yeni bir ismi kadrosuna katamadı. Siyah-beyazlılar bu süreçte Al Musrati, Can Keleş ve Jean Onana'yı kiralık olarak gönderirken Cher Ndour'un kiralık sözleşmesi feshedildi. İspanya'dan AS'ın haberine göre; Beşiktaş, Tottenham forması giyen İspanyol sol bek Sergio Reguilon ile yakından ilgileniyor. Siyah-beyazlılar, İngiliz ekibinin kadroda düşünmediği oyuncuyu bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katmanın planlarını yapıyor. Tottenham, onu serbest bırakması halinde maaşının yarısını ödemekten kurtulacak.

Bu sezon başında Tottenham'a geri dönen 28 yaşındaki İspanyol sel bek, 3'ü Premier Lig olmak üzere yalnızca 5 maçta forma şansı buldu ve 242 dakika süre aldı.