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Haberler Beşiktaş

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta Asensio tamam gibi! Hasan Arat devreye girdi

Beşiktaş yönetimi ara transfer dönemi için hazırlık yaparken, Başkan Hasan Arat sözleşmesi bitecek olan PSG’nin yıldızı Asensio’yu kiralamak için devreye girecek.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2024 Salı 06:50
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TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta Asensio tamam gibi! Hasan Arat devreye girdi

Yaz döneminde takımda büyük bir operasyona imza atan Başkan Hasan Arat ve kurmayları, ara transferde de mutlaka takviye yapacak. Öncelikle iki bölge belirlendi; kanat ve forvet. Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst'un raporu doğrultusunda takviye planlayan yönetim. PSG'nin yıldızı Marco Asensio'yu gündemine aldı. Önümüzdeki sezon sözleşmesi sona erecek her iki kanatta da oynayabilen 28 yaşındaki futbolcu için çalışmalara başladı. Siyah-beyazlıların önceliği satın alma opsiyonu ile yarım sezonluk kiralamak.

BAŞKAN ARAT DEVREDE

Arat, başkanlık seçimi öncesi PSG ve Avrupa Kulüpler Birliği Başkanı ve arkadaşı Al-Khelaifi ile Doha'da bir araya gelmiş, Beşiktaş JK ve PSG arasında futbolcu transferi konusunda prensip anlaşmasına varmıştı. Başkan Arat, PSG Başkanı Nasser ile ikili ilişkilerini de kullanarak bu transferi ara transfer döneminde bitirecek

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