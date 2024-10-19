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Haberler Beşiktaş

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Bronckhorst'un zor seçimi! Semih Kılıçsoy...

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Konyaspor maçı öncesi kadroda değişiklik olacağı iddia edildi. Siyah-beyazlılarda bu noktada Bronckhorst'un Semih Kılıçsoy ve Muçi arasında kaldığı öğrenildi. İşte detaylar... BJK SPOR HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2024 Cumartesi 06:50 Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2024 Cumartesi 09:55
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BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Bronckhorst'un zor seçimi! Semih Kılıçsoy...

Trendyol Süper Lig'de 9. hafta karşılaşmasında Beşiktaş, Süper Lig'e Konyaspor maçıyla dönecek.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Bronckhorst'un zor seçimi! Semih Kılıçsoy...

Siyah beyazlıların iç sahada oynayacağı mücadelenin kapalı gişe oynanması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Bronckhorst'un zor seçimi! Semih Kılıçsoy...

Taraftarı önünde kazanarak Gaziantep FK karşısında alınan beraberliği telafi etmek isteyen Beşiktaş, Van Bronckhorst'un Rashica'nın yerine Tümosan Konyaspor maçınca Muçi yada Semih Kılıçsoy'a görev vermesi bekleniyor.

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