BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Bronckhorst'un zor seçimi! Semih Kılıçsoy...
Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Konyaspor maçı öncesi kadroda değişiklik olacağı iddia edildi. Siyah-beyazlılarda bu noktada Bronckhorst'un Semih Kılıçsoy ve Muçi arasında kaldığı öğrenildi. İşte detaylar... BJK SPOR HABERLERİ
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2024 Cumartesi 06:50 Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2024 Cumartesi 09:55
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Siyah beyazlıların iç sahada oynayacağı mücadelenin kapalı gişe oynanması bekleniyor.
Taraftarı önünde kazanarak Gaziantep FK karşısında alınan beraberliği telafi etmek isteyen Beşiktaş, Van Bronckhorst'un Rashica'nın yerine Tümosan Konyaspor maçınca Muçi yada Semih Kılıçsoy'a görev vermesi bekleniyor.
Bronckhorst'un bu noktada iki oyuncuyla da toplantı yaptığı ancak Semih'in forma şansının daha yüksek olduğu iddia edildi.
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