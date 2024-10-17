  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Beşiktaş

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan savunmaya Evans takviyesi!

Kara kartal savunma için Premier Lig’e döndü. Manchester United'ın tecrübeli stoperi Jonny Evans, Beşiktaş yönetiminin listesine girdi. Kırmızı Şeytanlar'ın oyuncuyu serbest bırakacağı, bu nedenle siyah-beyazlıların Kuzey İrlandalı futbolcuya teklif yapacağı söyleniyor

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2024 Perşembe 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan savunmaya Evans takviyesi!

Beşiktaş, Premier Lig ekibi Manchester United'da forma giyen 36 yaşındaki stoper Jonny Evans ile ilgileniyor. İki gün önce Manchester United yönetimi, Jonny Evans'a yeni sözleşme teklif etmeyi düşünmediğini açıklamıştı. Geçtiğimiz yaz Manchester United'a geri dönen 36 yaşındaki defans oyuncusu, Temmuz 2024'te bir yıllık sözleşme uzatarak, Haziran 2025'e kadar kulüpte kalmasını sağladı. Ancak MANU yönetimi sözleşmesini daha fazla uzatmamaya karar verdi. İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Beşiktaşlı kurmayların tecrübeli futbolcuyu radarına aldığı ve oyuncu hakkında bilgiler almaya başladığı ifade edildi. Siyah-beyazlıların, hem sağ hem de sol ayağını iyi derecede kullanabilen Kuzey İrlanda'lı oyuncuya teklif yapacağı bildirildi.

6 NUMARA TAKVİYESİ

Transfer çalışmalarını başlatan Kara Kartal, 6 numara pozisyonuna takviye yapma amacında. Ara transfer döneminde kadrosuna stoper güçlendirmesi yapmak isteyen ve Jonny Evans ile ilgilenen Beşiktaş deneyimli savunmacıyı kadrosuna katmak istiyor. Bu bölge için transfer çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlılar Kuzey İrlandalı tecrübeli stoperin menajerleri ile görüşme yapmaya hazırlandığı belirtildi. Evans'ın bonservissiz ve uygun bir maaşla takıma katılma ihtimalinin olması nedeniyle transferin Beşiktaş açısından uygun olabileceği ifade edildi. İrlandalı futbolcu daha önce Manchester United'ın yanı sıra Royal Antwerp, Sunderland, West Brom ve Liecester gibi takımlar adına maça çıktı.

Oosterwolde'den flaş zam talebi!
G.Saray'a bir Nijeryalı yıldız daha!
DİĞER
Karadut tekrar bölümüyle bu akşam! Zuhal aşkına daha çok güveniyor
CANLI | İsrail'de siren sesleri! Hizbullah vurdu Demir Kubbe yine çöktü! Netanyahu İran saldırısını onayladı mı?
Aslan'a Tangocu eldiven!
F.Bahçe'den Tadic kararı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Paul Pogba'dan olay Mourinho sözleri! Paul Pogba'dan olay Mourinho sözleri! 00:03
Paul Pogba'dan olay Mourinho sözleri! Paul Pogba'dan olay Mourinho sözleri! 00:03
F.Bahçe Şampiyonlar Kupası'nın sahibi oldu F.Bahçe Şampiyonlar Kupası'nın sahibi oldu 22:49
Osimhen'den sakatlık açıklaması! Osimhen'den sakatlık açıklaması! 22:49
Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! 22:49
Kerem'den Filistin'e destek! Kerem'den Filistin'e destek! 22:49
Daha Eski
G.Saray’a Icardi şoku! Devre arasında... G.Saray’a Icardi şoku! Devre arasında... 22:49
Mourinho'ya sevindiren haber! 4 futbolcu... Mourinho'ya sevindiren haber! 4 futbolcu... 22:49
G.Saray'ı yıkan haber! Torreira'nın transferini açıkladı G.Saray'ı yıkan haber! Torreira'nın transferini açıkladı 22:48
Mourinho'ya övgü dolu sözler! Mourinho'ya övgü dolu sözler! 22:48
İrfan Can'dan göndermeli paylaşım! Osayi-Samuel ile birlikte... İrfan Can'dan göndermeli paylaşım! Osayi-Samuel ile birlikte... 22:48
Real Madrid'de Arda Güler kavgası! Real Madrid'de Arda Güler kavgası! 22:48