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Beşiktaş'ta Galatasaray maçı hazırlıkları sürüyor

Beşiktaş, 3 Ağustos Cumartesi günü Süper Kupa'da Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından bu sabah yapılan antrenmanla devam etti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2024 Pazartesi 15:00
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Beşiktaş'ta Galatasaray maçı hazırlıkları sürüyor

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti. Cumartesi günü oynanan Gençlerbirliği maçında forma giyen futbolcular, salonda yenilenme çalışması yaparak günü tamamladı. Diğer futbolcuların ısınma koşuları ve pas uygulamalarıyla başladıkları idman, 5'e 2 pas çalışması ve dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.

Beşiktaş, yarın (30 Temmuz) saat 18.00'de BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Sakaryaspor ile yapacağı hazırlık maçıyla Süper Kupa karşılaşmasının çalışmalarına devam edecek.

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