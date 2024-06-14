Zenit ve Beşiktaş anlaştı

Beşiktaş, Gedson Fernandes'in Zenit'e transferi için anlaşma sağladı. Rus ekibi, genç oyuncuya 4 senelik kontrat teklif ederken, senelik 3 milyon euro ödeyecek. Beşiktaş, 20 milyon euro bonservis bedelinden yarısını alacak. Beşiktaş, Hasan Arat başkanlığında ilk yaz transfer sezonunu tamamladı. Bahtiyar Zaynutdinov'un yanı sıra Fernandes'in de Zenit'e satışı için anlaşma sağlandı. Rus ekibi, genç oyuncuya 4 senelik bir kontrat teklif ederken, senelik 3 milyon euro ve bonuslarla maaş ödemesi yapmayı planlıyor. Beşiktaş, genç oyuncunun sözleşme haklarının yüzde 50'sine sahip olduğu için Zenit'in 20 milyon euro bonservis ödemesinin yarısını alacak. Geri kalan 10 milyon euro ise Benfica'ya gidecek. Beşiktaş'ın Gedson transferinde Zenit ile anlaşmasıyla birlikte, 20 milyon euro bonservis bedelinin yarısının Beşiktaş'a, diğer yarısının ise Benfica'ya gideceği belirtiliyor. Bu anlaşma, kulübün transfer stratejisi ve mali durumu hakkında da ipuçları sunuyor.