Haberler Beşiktaş Zenit ve Beşiktaş anlaştı

Zenit ve Beşiktaş anlaştı

Beşıktaş transfer gündemını Gedson Fernandes salladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Haziran 2024 Cuma 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Zenit ve Beşiktaş anlaştı
Beşiktaş, Gedson Fernandes'in Zenit'e transferi için anlaşma sağladı. Rus ekibi, genç oyuncuya 4 senelik kontrat teklif ederken, senelik 3 milyon euro ödeyecek. Beşiktaş, 20 milyon euro bonservis bedelinden yarısını alacak. Beşiktaş, Hasan Arat başkanlığında ilk yaz transfer sezonunu tamamladı. Bahtiyar Zaynutdinov'un yanı sıra Fernandes'in de Zenit'e satışı için anlaşma sağlandı. Rus ekibi, genç oyuncuya 4 senelik bir kontrat teklif ederken, senelik 3 milyon euro ve bonuslarla maaş ödemesi yapmayı planlıyor. Beşiktaş, genç oyuncunun sözleşme haklarının yüzde 50'sine sahip olduğu için Zenit'in 20 milyon euro bonservis ödemesinin yarısını alacak. Geri kalan 10 milyon euro ise Benfica'ya gidecek. Beşiktaş'ın Gedson transferinde Zenit ile anlaşmasıyla birlikte, 20 milyon euro bonservis bedelinin yarısının Beşiktaş'a, diğer yarısının ise Benfica'ya gideceği belirtiliyor. Bu anlaşma, kulübün transfer stratejisi ve mali durumu hakkında da ipuçları sunuyor.
Galatasaray'dan Mazraoui hamlesi! Ziyech...
F.Bahçe dünya yıldızı için geri sayımda! Yeni formayı o tanıtacak
DİĞER
Yeşilçam'ın sert delikanlısı Hayati Hamzaoğlu'nun oğlu kendisinden de ünlüymüş! Kuruluş Osman'ın yıldızı çıktı
SON DAKİKA | Hakim ve Savcı atamaları listesi açıklandı!
Cimbom'da aranan isim bulundu!
F.Bahçe'den bomba transfer hamlesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
G.Saray istemişti Beşiktaş alıyor! Kartal'dan '10 numara' transfer
Beşiktaş Altay ile imzalıyor! İşte sözleşme süresi
Canlı dolar ve altın fiyatları
💥SÜPER LOTO ÇEKİLDİ!
KEÇİBOYNUZLU FİT PANKEK TARİFİ😋
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'den bomba transfer hamlesi! F.Bahçe'den bomba transfer hamlesi! 23:59
Zenit'ten Gedson için resmi açıklama! Transfer... Zenit'ten Gedson için resmi açıklama! Transfer... 23:46
Türkiye Kupası ve Süper Kupa A Spor'da Türkiye Kupası ve Süper Kupa A Spor'da 23:46
Son'dan transfer açıklaması! F.Bahçe'ye gelecek mi? Son'dan transfer açıklaması! F.Bahçe'ye gelecek mi? 23:46
G.Saray'dan şaşırtan transfer! Eski Beşiktaşlı geliyor G.Saray'dan şaşırtan transfer! Eski Beşiktaşlı geliyor 23:46
İşte F.Bahçe'nin ilk transferi! 4 yıllık imza İşte F.Bahçe'nin ilk transferi! 4 yıllık imza 23:46
Daha Eski
Dzeko'ya sürpriz talip! Transferde flaş detay Dzeko'ya sürpriz talip! Transferde flaş detay 23:46
F.Bahçe'ye Bayern'den genç yetenek! F.Bahçe'ye Bayern'den genç yetenek! 23:46
F.Bahçe'den transfer yapıyor! İşte o yıldız F.Bahçe'den transfer yapıyor! İşte o yıldız 23:46
Transferde büyük bomba! Can Uzun G.Saray'a Transferde büyük bomba! Can Uzun G.Saray'a 23:46
Çağlar'dan flaş hamle! Yönetimle görüştü ve... Çağlar'dan flaş hamle! Yönetimle görüştü ve... 23:46
Giovanni van Bronckhorst İstanbul'a geldi! Giovanni van Bronckhorst İstanbul'a geldi! 23:46