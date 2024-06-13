Haberler Beşiktaş Yuvaya geri dönüyor

Yuvaya geri dönüyor

İskoçya Premier Ligi ekiplerinden Rangers'ta forma giyen milli futbolcu Rıdvan Yılmaz hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Scottish Sun'da yer alan habere göre Rıdvan Yılmaz, yaz transfer döneminde İskoç ekibinden ayrılmaya hazırlanıyor. Rıdvan Yılmaz ile en ciddi şekilde ilgilenen kulübün ise oyuncunun eski ekibi Beşiktaş olduğu ifade edildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Haziran 2024 Perşembe 06:50
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Yuvaya geri dönüyor
İskoçya Premier Ligi ekiplerinden Rangers'ta forma giyen milli futbolcu Rıdvan Yılmaz hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Scottish Sun'da yer alan habere göre Rıdvan Yılmaz, yaz transfer döneminde İskoç ekibinden ayrılmaya hazırlanıyor. Rıdvan Yılmaz ile en ciddi şekilde ilgilenen kulübün ise oyuncunun eski ekibi Beşiktaş olduğu ifade edildi.
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