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Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst İstanbul'a geldi!

Son dakika spor haberi: Beşiktaş yeni hocasına kavuştu. Siyah-beyazlıların anlaşmaya vardığı Hollandalı teknik adam Giovanni van Bronckhorst İstanbul'a geldi. Çok çalışmaya hazır olduğunu söyleyen 49 yaşındaki çalıştırıcı, "Hep birlikte çalışacağız ve başarılar elde etmeye çalışacağız." dedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Haziran 2024 Perşembe 16:08 Güncelleme Tarihi: 13 Haziran 2024 Perşembe 16:17
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Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst İstanbul'a geldi!

Beşiktaş yeni hocasına kavuştu. Siyah-beyazlıların 2+1 yıllık anlaşmaya vardığı Hollandalı teknik adam Giovanni van Bronckhorst İstanbul'a geldi.

Kara-Kartal, 49 yaşındaki çalıştırıcı için 14 Haziran Cuma günü imza töreni düzenleyecek.

"HEP BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ"

İstanbul'a gelen van Bronckhorst burada yaptığı açıklamada, "Çok mutluyum burada olduğum için. Benim için yeni bir meydan okuma olacak. Çok çalışmaya hazırım. İlk görüşmeyi yaptık, yarın basın toplantısı olacak. Bu kulübe hak ettiği başarıları ve kupaları getirme konusunda heyecan duyuyorum. Hep birlikte çalışacağız ve başarılar elde etmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.

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