Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ: Gabriel Paulista Beşiktaş için İstanbul'a geliyor!

TRANSFER HABERİ: Gabriel Paulista Beşiktaş için İstanbul'a geliyor!

Son dakika spor haberi: Beşiktaş stoper transferinde mutlu sona ulaştı. Siyah-beyazlılar, bir süredir gündeminde bulunan Gabriel Paulista ile anlaşma sağladı. Brezilyalı stoperi İstanbul'a getirecek olan Kara-Kartal, sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza attıracak. İşte Paulista'nın geliş saati...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Haziran 2024 Çarşamba 12:33 Güncelleme Tarihi: 12 Haziran 2024 Çarşamba 12:47
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ: Gabriel Paulista Beşiktaş için İstanbul'a geliyor!

Beşiktaş yeni sezonun ilk transferini gerçekleştiriyor. Teknik direktörlüğe Giovanni van Bronckhorst'u getiren siyah-beyazlılar, savunma hattına önemli bir takviye yaptı.

PAULISTA İLE ANLAŞMA TAMAM!

Stoper mevkisi için bir süredir çalışmalarda bulunan Kara-Kartal, Atletico Madrid'de forma giyen Gabriel Paulista transferinde mutlu sona ulaştı. Yapılan görüşmelerden olumlu dönüş alan Beşiktaş, oyuncu ve kulübüyle anlaşmaya vardı.

İSTANBUL'A GELİYOR!

A Spor'un haberine göre; Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Brezilyalı savunmacı, bu akşam 22.45'te İstanbul'da olacak. Yıldız oyuncu sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atacak.

GABRIEL PAULISTA KİMDİR?

Gabriel Paulista 26 Kasım 1990 yılında Brezilya'da dünyaya geldi. 33 yaşındaki stoper sağ ayağını kullanırken 1.87 boyundadır.

Beşiktaş'ın gündeminde yer alan Gabriel Paulista bu sezon Atletico Madrid formasıyla La Liga'da 23 karşılaşmada formada giydi. Şampiyonlar Ligi'nde süre bulamayan oyuncu Kral Kupası'nda ise 1 maçta forma giydi.

Gabriel Paulista'nın kariyerinde Villarreal, Arsenal, Valencia gibi takımlar bulunuyor.

Paulista kariyerinde La Liga'da 224 maça çıkarken takımına 8 gol ve 8 asistlik katkı verdi.

Brezilyalı stoper, Premier Lig'de Arsenal formasıyla 46 maçta forma giydi. Oyuncunun kariyerinde 17 Şampiyonlar Ligi, 12 Avrupa Ligi maçı bulunuyor.

Yeni transfer Fred'den! Telefonla aradı ve...
Yönetimden taraftarlara bayram hediyesi! İşte G.Saray'ın yeni transferi
DİĞER
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in kardeşine bakın! Tam bir esmer güzeli!
Son dakika: BM aylar sonra ilan etti: İsrail savaş suçu işliyor! Tel Aviv'e Refah uyarısı: Saldırıları derhal durdurun
G.Saray'ın 2 yıldızı Trabzonspor'a
G.Saray'ın yeni transferi F.Bahçe'den!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fernando Santos'un yeni adresi oldu!
Friedel’den 13 Milyon Euro'luk dev operasyon!
27 ilde ormanlara giriş yasaklandı! - Piknik ve mangal yapmak yasak mı?
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
AKOM uyardı! Çocuk, hamile ve yaşlılar...
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Yeni transfer Fred'den! Telefonla aradı ve... Yeni transfer Fred'den! Telefonla aradı ve... 12:40
Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geliyor! Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geliyor! 12:32
Fernando Santos'un yeni adresi oldu! Fernando Santos'un yeni adresi oldu! 11:35
Raporu ortaya çıktı! 1 transfer ve 6 futbolcu... Raporu ortaya çıktı! 1 transfer ve 6 futbolcu... 11:32
G.Saray'ın 2 yıldızı Trabzonspor'a G.Saray'ın 2 yıldızı Trabzonspor'a 11:06
G.Saray'ın yeni transferi F.Bahçe'den! G.Saray'ın yeni transferi F.Bahçe'den! 10:45
Daha Eski
Türkiye - Gürcistan maçı NE ZAMAN? Türkiye - Gürcistan maçı NE ZAMAN? 10:33
Bayern'den G.Saray'a transfer önerisi! İşte o yıldız Bayern'den G.Saray'a transfer önerisi! İşte o yıldız 10:00
Mourinho'dan Tadic'e büyük şok! Turnuva sonrası... Mourinho'dan Tadic'e büyük şok! Turnuva sonrası... 09:26
Yönetimden taraftarlara bayram hediyesi! İşte G.Saray'ın yeni transferi Yönetimden taraftarlara bayram hediyesi! İşte G.Saray'ın yeni transferi 09:20
Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı ne zaman? Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı ne zaman? 09:09
Türkiye - Tayland maçı CANLI izle Türkiye - Tayland maçı CANLI izle 08:14