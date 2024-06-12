TRANSFER HABERİ: Gabriel Paulista Beşiktaş için İstanbul'a geliyor!

Beşiktaş yeni sezonun ilk transferini gerçekleştiriyor. Teknik direktörlüğe Giovanni van Bronckhorst'u getiren siyah-beyazlılar, savunma hattına önemli bir takviye yaptı.

PAULISTA İLE ANLAŞMA TAMAM!

Stoper mevkisi için bir süredir çalışmalarda bulunan Kara-Kartal, Atletico Madrid'de forma giyen Gabriel Paulista transferinde mutlu sona ulaştı. Yapılan görüşmelerden olumlu dönüş alan Beşiktaş, oyuncu ve kulübüyle anlaşmaya vardı.

İSTANBUL'A GELİYOR!

A Spor'un haberine göre; Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Brezilyalı savunmacı, bu akşam 22.45'te İstanbul'da olacak. Yıldız oyuncu sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atacak.

GABRIEL PAULISTA KİMDİR?

Gabriel Paulista 26 Kasım 1990 yılında Brezilya'da dünyaya geldi. 33 yaşındaki stoper sağ ayağını kullanırken 1.87 boyundadır.

Beşiktaş'ın gündeminde yer alan Gabriel Paulista bu sezon Atletico Madrid formasıyla La Liga'da 23 karşılaşmada formada giydi. Şampiyonlar Ligi'nde süre bulamayan oyuncu Kral Kupası'nda ise 1 maçta forma giydi.

Gabriel Paulista'nın kariyerinde Villarreal, Arsenal, Valencia gibi takımlar bulunuyor.

Paulista kariyerinde La Liga'da 224 maça çıkarken takımına 8 gol ve 8 asistlik katkı verdi.

Brezilyalı stoper, Premier Lig'de Arsenal formasıyla 46 maçta forma giydi. Oyuncunun kariyerinde 17 Şampiyonlar Ligi, 12 Avrupa Ligi maçı bulunuyor.