Solskjaer çıkarması

Beşiktaş, teknik direktörlük için Ole Gunnar Solskjaer'le ilgileniyor. Mirror'un haberine göre, Beşiktaş, daha önce yapılan teklifi reddetmiş olmasına rağmen Solskjaer ile anlaşmakta ısrarcı. Haberde, F.Bahçe'nin Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile anlaşmasının ardından Ole Gunnar Solskjaer'in siyah beyazlıların, yeni teklifini kabul etmesi durumunda Mourinho ile aynı ligde mücadele etme şansını yakalayarak Mourinho'ya Türkiye'de meydan okumasını is tediğini yazdı.

51 YAŞINDAKİ TEKNİK ADAM TEKLİFİ REDDETMİŞTİ

Siyah beyazlılar, geçtiğimiz sezon Rıza Çalımbay'la yollarını ayırdıktan sonra teknik direktörlük görevi için Solskjaer'le görüşmelere başlamış ancak Norveçli teknik adam teklifi reddetmişti. Kara Kartallar, Kasım 2021'de Manchester United'dan ayrılan ve o tarihten itibaren bir takım çalıştırmayan 51 yaşındaki Norveçliden vazgeçmek istemiyor. Beşiktaş, geride kalan sezonda Türkiye Kupası'nı kazanırken, inişli çıkışlı bir grafik sergilediği ligi ise 6. sırada tamamladı. Öte yandan Beşiktaş'ın teknik direktör adayları arasında Bilic ve Sergen Yalçın dışında, Liverpool'un eski teknik direktörü Jurgen Klopp'un yardımcısı Pep Lijnders ile Borussia Dortmund'un teknik direktörü Edin Terzic'in yardımcısı Nuri Şahin de yer alıyor.