TFF'den Beşiktaş'a tebrik mesajı

Beşiktaş, Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u 3-2 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Türkiye Futbol Federasyonu bu mücadelenin ardından yayınladığı mesajla Beşiktaş'ı tebrik etti. Federasyonun resmi internet sitesinde yer alan tebrik mesajında, "Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan final müsabakasında rakibi Trabzonspor'u 3-2 mağlup ederek 62. Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Beşiktaş'ı kutlar; bu başarılarından dolayı Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ı, yönetim kurulu üyelerini, teknik heyeti, futbolcuları ve Beşiktaş camiasını tebrik eder; önümüzdeki sezon ülkemizi temsil edecekleri UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda başarılar dileriz. Ayrıca, finale kadar yükselme başarısı gösteren Trabzonspor'a da önümüzdeki sezon ülkemizi temsil edecekleri UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nda başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u 3-2'lik skorla mağlup ederek kupanın sahibi olan Beşiktaş'ı tebrik ederiz. #ZTK pic.twitter.com/7OYX2oQEHl — TFF (@TFF_Org) May 23, 2024