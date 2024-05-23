Haberler Beşiktaş İşte Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri!

İşte Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri!

Son dakika Beşiktaş haberleri: Ziraat Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş, Trabzonspor'u 3-2 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü. 2024/2025 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'ne play-off turundan başlayacak olan siyah-beyazlıların muhtemel rakipleri belli oldu. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2024 Cuma 00:12
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İşte Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri!

62. Ziraat Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş ile Trabzonspor, Atatürk Olimpiyat Stasyumu'nda kozlarını paylaştı.

İşte Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri!

Siyah-beyazlılar 5 golün atıldığı zorlu mücadeleyi 3-2 kazandı ve kupayı müzesine götürdü.

İşte Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri!

Bu sonuçla Kara Kartal gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi'ne play-off turundan katılmaya hak kazanmış oldu.

İşte Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri!

İşte Beşiktaş'ın play-off turu muhtemel rakipleri:

İşte Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri!

Ajax

İşte Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri!

Braga

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