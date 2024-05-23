İşte Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri!
Son dakika Beşiktaş haberleri: Ziraat Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş, Trabzonspor'u 3-2 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü. 2024/2025 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'ne play-off turundan başlayacak olan siyah-beyazlıların muhtemel rakipleri belli oldu. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
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