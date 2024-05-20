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Beşiktaş futbolcusu olan Jean Onana'ya silahlı saldırı!

Son dakika haberleri... Beşiktaş'ın sezon başında Marsilya'ya kiraladığı Jean Onana'nın içinde bulunduğu arabayı çalmaya çalışan hırsızlar, araca doğru silahla ateş açtı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2024 Pazartesi 14:00 Güncelleme Tarihi: 20 Mayıs 2024 Pazartesi 14:02
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Beşiktaş futbolcusu olan Jean Onana'ya silahlı saldırı!

Fransa'dan Europe 1'in aktardığı habere göre; Jean Onana ve takım arkadaşı Faris Moumbagna hırsızlık girişiminin kurbanı oldu.

HIRSIZLAR ATEŞ AÇTI

Olay pazarı pazartesiye bağlayan gece saat 4 sularında yaşandı. Jean Onana ve Moumbagna'nın içinde bulunduğu aracı silahlı hırsızlar çalmaya kalkıştı.

Başarısız olan girişimde hırsızların silahla ateş açtığı belirtildi. Olay sonrası araçta çok fazla kurşun deliği bulundu.

ONANA VE ARKADAŞI OLAYDA YARA ALMADI

Jean Onana ve Faris Moumbagna'nın talihsiz olayı yara almadan atlattığı aktarıldı. Hırsızların ise kaçtığı vurgulandı.

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