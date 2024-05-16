Haberler Beşiktaş Yıldızlar kupaya

Yıldızlar kupaya

Teknik heyet, tedavileri süren Milot Rashica, Gedson Fernandes ve Jackson Muleka’yı Hatay maçında oynatmayacak, Türkiye Kupası finaline saklayacak.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2024 Perşembe 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Yıldızlar kupaya

Beşiktaş'ta tüm gözler Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor ile oynanacak final karşılaşmasına çevrildi. Siyah-beyazlılarda Trabzonspor ile 23 Mayıs'ta oynanacak final öncesi sakatlıkları bulunan 3 futbolcu için karar çıktı. Beşiktaş'ın Kosovalı oyuncusu Milot Rashica, son oynanan Alanyaspor mücadelesinde sakatlığı nedeniyle görev alamamıştı. Rashica'nın tedavisi, Hatayspor maçı öncesi tamamlanacak olsa da kendisine ilk 11'de görev verilmesi düşünülmüyor. Trabzonspor ile 23 Mayıs'ta oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası finalinde sahada olması istenen Rashica için risk alınmayacak. Beşiktaş'ın Demokratik Kongolu golcüsü Jackson Muleka ve Portekizli orta sahası Gedson Fernandes de Alanyaspor maçını sakatlık sebebiyle tamamlayamamıştı. Muleka ve Gedson da risk edilmeyecek, kritik final maçına saklanacak.

ÜMRANİYE'DE ÖZEL ZİYARETÇİLER

Beşiktaş'ın dün Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanda, Tuzla Vala Gedik Özel Eğitim Meslek Okulu'ndan gelen özel konuklarını ağırladı. Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe ve futbolcular, Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlik kapsamında bir araya geldikleri konuklarıyla yakından ilgilendiler. Siyah-beyazlılarımız, ziyaretin sonunda konuklarıyla hatıra fotoğrafı çektirdiler.

Icardi'ye flaş talip! 15 milyon Euro...
Batshuayi giderse o gelecek!
DİĞER
Esra Erol’da şaşırtan olay! Öldü sandığı annesine 33 yıl sonra kavuştu!
Kod adı Ü-5! FETÖvari kumpasta çarpıcı gelişme: İkinci bir gizli tanık var
4 büyükler istedi biri alıyor!
Fırtına'ya sürpriz golcü!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4 büyükler istedi biri alıyor!
Beşiktaş'a İtalyan devinden hoca adayı!
Canlı altın ve dolar kuru takibi!
KPSS GEÇ BAŞVURU EKRANI ÖSYM 2024
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 16 MAYIS rakamları
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Celtic şampiyon oldu Celtic şampiyon oldu 01:02
Kötü başladık Kötü başladık 01:01
Griezmann coştu! A. Madrid kazandı Griezmann coştu! A. Madrid kazandı 00:53
Griezmann coştu! A. Madrid kazandı Griezmann coştu! A. Madrid kazandı 00:53
İtalya Kupası Juventus'un! İtalya Kupası Juventus'un! 00:26
Milliler sonunu getiremedi! Milliler sonunu getiremedi! 00:26
Daha Eski
Olympiakos'un yıldızı Cimbom'a Olympiakos'un yıldızı Cimbom'a 00:26
Dünyanın en etkili oyuncuları açıklandı! Dünyanın en etkili oyuncuları açıklandı! 00:26
Aziz Yıldırım'ın duygusal anları! Aziz Yıldırım'ın duygusal anları! 00:26
Milli yıldızın rotası G.Saray! İşte Buruk'un yeni sezon hediyesi Milli yıldızın rotası G.Saray! İşte Buruk'un yeni sezon hediyesi 00:26
Terim'li Pana'nın şampiyonluk şansı kalmadı Terim'li Pana'nın şampiyonluk şansı kalmadı 00:26
Yıldız'dan flaş sözler! "Icardi ve Kaan Ayhan..." Yıldız'dan flaş sözler! "Icardi ve Kaan Ayhan..." 00:26