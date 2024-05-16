Yıldızlar kupaya

Beşiktaş'ta tüm gözler Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor ile oynanacak final karşılaşmasına çevrildi. Siyah-beyazlılarda Trabzonspor ile 23 Mayıs'ta oynanacak final öncesi sakatlıkları bulunan 3 futbolcu için karar çıktı. Beşiktaş'ın Kosovalı oyuncusu Milot Rashica, son oynanan Alanyaspor mücadelesinde sakatlığı nedeniyle görev alamamıştı. Rashica'nın tedavisi, Hatayspor maçı öncesi tamamlanacak olsa da kendisine ilk 11'de görev verilmesi düşünülmüyor. Trabzonspor ile 23 Mayıs'ta oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası finalinde sahada olması istenen Rashica için risk alınmayacak. Beşiktaş'ın Demokratik Kongolu golcüsü Jackson Muleka ve Portekizli orta sahası Gedson Fernandes de Alanyaspor maçını sakatlık sebebiyle tamamlayamamıştı. Muleka ve Gedson da risk edilmeyecek, kritik final maçına saklanacak.

ÜMRANİYE'DE ÖZEL ZİYARETÇİLER

Beşiktaş'ın dün Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanda, Tuzla Vala Gedik Özel Eğitim Meslek Okulu'ndan gelen özel konuklarını ağırladı. Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe ve futbolcular, Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlik kapsamında bir araya geldikleri konuklarıyla yakından ilgilendiler. Siyah-beyazlılarımız, ziyaretin sonunda konuklarıyla hatıra fotoğrafı çektirdiler.