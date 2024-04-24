Net temas var!

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Türkiye Futbol Federasyonu, Sivasspor-F.Bahçe maçının son anlarındaki tartışmalı penaltı kararının VAR kayıtlarını yayınladı

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2024 Çarşamba 06:50
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TFF, haftanın en çok tartışılan konusu Sivasspor-Fenerbahçe maçının 86. dakikasındaki penaltı pozisyonundaki VAR kayıtlarını açıkladı. Sivasspor'un Fenerbahçe'yi konuk ettiği maçın 87'nci dakikasında ev sahibi ekipte N'jie'nin ceza sahasına havalandırdığı topu kontrol eden Manaj, kale önünde kaleci Livakovic'in müdahalesi ile yerde kaldı. Hakem Cihan Aydın, VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izlemeye gitti. VAR monitörünün önünde pozisyonu izleyen Aydın, pozisyonu penaltı olarak değerlendirdi. İşte hakem Aydın ile VAR Benjamin Brand arasındaki diyalog:

BENJAMIN BRAND: Kalecinin hücum oyuncusunun ayağına net bir teması var.

CIHAN AYDIN: Evet, evet.

BENJAMIN BRAND: Şut çektikten sonra. Lütfen kenara gel, sana sahada incelemede göstereceğim.

CİHAN AYDIN: Geliyorum incelemeye.

BENJAMIN BRAND: Cihan oradaysan, duraklatılmış görüntüde ayağa teması göreceksin.

CIHAN AYDIN: Tamam, teması gördüm.

BENJAMIN BRAND: Şimdi sana pozisyonun tekrarını göstereceğiz.

CIHAN AYDIN: Normal hızda istiyorum.

BENJAMIN BRAND: Bu yavaş çekim.

CIHAN AYDIN: Tamam. Bu pozisyon dikkatsiz müdahale. Penaltı ve sarı kart veriyorum.

BENJAMIN BRAND: Evet, onaylıyorum, onaylıyorum.

CIHAN AYDIN: Tamam, teşekkürler.

Not: Cihan Aydın, kaleci Livakovic'e sarı kart göstermedi.

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