Alkışlar Muçi'ye

Beş hafta süren galibiyet hasretine A.Gücü'ne yenerek son veren Beşiktaş'ta, karşılaşymanın yıldızı Ernest Muçi oldu. Gönderilen teknik direktör Santos'un genel olarak asıl mevckii olan 10 numarada değil de farklı bölgelerde kullandığı için etkisiz kalan Arnavut yıldız, Serdar Topraktepe'nin kendisine 10 numarada şans vermesinde daha ilk maçtan kendini buldu. Beşiktaş'ın ara transfer döneminde 11 milyon Euro bedelle Legia Varşova'dan kadrosuna kattığı Arnavut futbolcu geldiği günden bu yana en iyi performanslarından birisini sergiledi.