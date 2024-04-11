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Kondisyon ve taktik çalıştılar
Cumartesi günü Yılport Samsunspor'u konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü. Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Fernando Santos yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışması yapıldı. Isınma koşuları ve 5'e 2 ile başlayan idmanın dar alanda yapılan taktiksel çift kale maçla tamamlandığı kaydedildi. Beşiktaş, bugün 11.30'da yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
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