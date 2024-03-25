Beşiktaş'ta Fernando Santos'tan Aboubakar kararı! Ligin kalan kısmında...
Beşiktaş'ta bu sezon bir süre kadro dışı bırakılan Vincent Aboubakar, teknik direktör Fernando Santos'un gelmesiyle birlikte yeniden forma bulmaya başlamıştı. Siyah-beyazlılarda Portekizli çalıştırıcı, Kamerunlu golcü konusunda kararını verdi. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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Milliyet'in haberine göre; Aboubakar'ın performansından memnun kalan Fernando Santos, tecrübeli forvete sezonun kalan bölümünde daha fazla forma şansı verme kararı aldı.
32 yaşındaki santrfor bu sezon tüm kulvarlarda 27 maça çıkarken 11 gol, 3 asistlik katkı sağladı. Siyah-beyazlılarla 2025'e kadar sözleşmesi bulunan yıldızın güncel piyasa değeri ise 4.5 milyon Euro...
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