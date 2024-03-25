Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta Fernando Santos'tan Aboubakar kararı! Ligin kalan kısmında...

Beşiktaş'ta Fernando Santos'tan Aboubakar kararı! Ligin kalan kısmında...

Beşiktaş'ta bu sezon bir süre kadro dışı bırakılan Vincent Aboubakar, teknik direktör Fernando Santos'un gelmesiyle birlikte yeniden forma bulmaya başlamıştı. Siyah-beyazlılarda Portekizli çalıştırıcı, Kamerunlu golcü konusunda kararını verdi. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2024 Pazartesi 09:44
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş'ta Fernando Santos'tan Aboubakar kararı! Ligin kalan kısmında...

Beşiktaş'ta sezonun hayal kırıklığı yaratan isimlerinden olan Vincent Aboubakar, son dönemde taraftarlarca protestoya maruz kalıyordu.

Beşiktaş'ta Fernando Santos'tan Aboubakar kararı! Ligin kalan kısmında...

Hakkında ayrılık haberleri de çıkan Aboubakar, Buducnost ile oynanan hazırlık maçında iyi bir görüntü verdi.

Beşiktaş'ta Fernando Santos'tan Aboubakar kararı! Ligin kalan kısmında...

Müsabakada 1 de gol atan Kamerunlu golcüyle ilgili Portekizli teknik direktör Fernando Santos'tan karar çıktı.

Beşiktaş'ta Fernando Santos'tan Aboubakar kararı! Ligin kalan kısmında...

Milliyet'in haberine göre; Aboubakar'ın performansından memnun kalan Fernando Santos, tecrübeli forvete sezonun kalan bölümünde daha fazla forma şansı verme kararı aldı.

Beşiktaş'ta Fernando Santos'tan Aboubakar kararı! Ligin kalan kısmında...

32 yaşındaki santrfor bu sezon tüm kulvarlarda 27 maça çıkarken 11 gol, 3 asistlik katkı sağladı. Siyah-beyazlılarla 2025'e kadar sözleşmesi bulunan yıldızın güncel piyasa değeri ise 4.5 milyon Euro...

DİĞER
Bahar'ın esmer güzeli Rengin övgüleri topluyor! Ecem Özkaya'nın oğlu Kaan "Annesinin kopyası" dedirtti! Babası da çok ünlü...
10 yılın en düşük seviyesi! İşsizlik oranı açıkladı
Kopenhag'dan G.Saray'ın genç yıldızına kanca!
Okan Buruk G.Saray'dan ayrılıyor mu?
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Benfica'dan Beşiktaş'a Orkun Kökçü yanıtı!
Kartal'a Rebic piyangosu!
TV8 CANLI İZLE | TV8 frekans bilgileri 2024 - TV8 canlı yayın izle bugün
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
TRT SPOR YILDIZ CANLI İZLE - TRT Yıldız canlı yayın (HD) | TRT Spor Yıldız frekans bilgileri 2024
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
"Beni en çok zorlayan isimler..." "Beni en çok zorlayan isimler..." 10:21
İtalya U21 Türkiye U21 maçı saat kaçta? İtalya U21 Türkiye U21 maçı saat kaçta? 10:19
F.Bahçe'ye 4 yıldızdan müjdeli haber! F.Bahçe'ye 4 yıldızdan müjdeli haber! 10:10
Kopenhag'dan G.Saray'ın genç yıldızına kanca! Kopenhag'dan G.Saray'ın genç yıldızına kanca! 10:07
Lakers'ın yıldızları şov yaptı! Lakers'ın yıldızları şov yaptı! 10:06
Avusturya - Türkiye maçı NE ZAMAN? Avusturya - Türkiye maçı NE ZAMAN? 10:04
Daha Eski
Santos'tan Aboubakar kararı! Ligin kalan kısmında... Santos'tan Aboubakar kararı! Ligin kalan kısmında... 09:44
Okan Buruk G.Saray'dan ayrılıyor mu? Okan Buruk G.Saray'dan ayrılıyor mu? 09:32
İsmail devleri peşine taktı! Talipleri artıyor İsmail devleri peşine taktı! Talipleri artıyor 09:18
Osayi imzayı atıyor! İşte sözleşme detayı Osayi imzayı atıyor! İşte sözleşme detayı 09:14
Kerem Aktürkoğlu'ndan Gazze paylaşımı! Kerem Aktürkoğlu'ndan Gazze paylaşımı! 08:11
Aslan'a kötü haber! Takımı göndermiyor Aslan'a kötü haber! Takımı göndermiyor 08:08