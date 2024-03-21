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Soares kapışması

İtalyanlar, siyah-beyazlıların Arsenal’de forma giyen 32 yaşındaki savunma oyuncusu Cedric Soares için düğmeye bastığını iddia etti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2024 Perşembe 06:50
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Soares kapışması

BU sezon şampiyonluk yarışında beklentilerin uzağında kalan, Avrupa Kupası'na erken veda eden Beşiktaş'ta yeni sezon transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Ligdeki son üç maçından da mağlup ayrılan taraftarlarını adeta kahreden siyah-beyazlılar, 46 puanla 4. sırada bulunuyor. Yeni sezonda zirve mücadelesi verecek olan ve transfer çalışmalarına şimdiden başlayan iki ezeli rakiple ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. İtalyan basını Beşiktaş'ın, G.Saray'ın da gündeme gelen Portekizli sağ bek Cedric Soares'i istediğini yazdı.

AVRUPA KULÜPLERİ DE YAKIN TAKİPTE

Tuttomercatoweb'in haberine göre; sezon sonunda Premier Lig ekibiyle sözleşmesi sona erecek tecrübeli futbolcunun takımdan ayrılacağı belirtildi. Haberde ayrıca Beşiktaş ve G.Saray'ın yanı sıra İspanya, Fransa ve İngiltere'den de Soares'e ilgi olduğu belirtildi. Cedric Soares, bu sezon Arsenal formasıyla çıktığı 6 maçta 193 dakika süre aldı. Portekizli sağ bek, gol ve asist katkısı üretemedi. İngiliz deviyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Soares'in güncel piyasa değeriyse 2 milyon euro.

Siyah-beyazlıların listesine giren Soares, kariyerinde 344 maçta görev yaptı. Bu periyotta 7 gol atan Portekizli, 30 da asist yaparken toplamda 37 gole direkt katkıda bulundu. Soares kariyerinde sadece 2 kez kırmızı kart gördü.

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