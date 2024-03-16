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BEŞİKTAŞ ANTALYASPOR CANLI İZLE | Beşiktaş - Antalyaspor maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Beşiktaş, Süper Lig'in 30. haftasında Tüpraş Stadyumu'nda Antalyaspor'u konuk edecek. Ligin ilk yarısında 3-2 yenildiği Antalyaspor'a karşı galibiyet elde etmek isteyen siyah-beyazlılarda 8 eksik bulunuyor. Hakem Burak Pakkan'ın düdük çalacağı maçın yayın saati, kanalı ve ilk 11'leri merak ediliyor. Peki Beşiktaş - Antalyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2024 Cumartesi 19:18 Güncelleme Tarihi: 16 Mart 2024 Cumartesi 19:36
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BEŞİKTAŞ ANTALYASPOR CANLI İZLE | Beşiktaş - Antalyaspor maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Beşiktaş - Antalyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu'nda Antalyaspor'u ağırlayacak. Son iki maçını gol atamadan kaybeden Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın takımı Antalyaspor'u mağlup ederek hem moral bulmak hem de lig üçüncülüğü şansını devam ettirmek istiyor. Peki Beşiktaş - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ - ANTALYASPOR MAÇINDA İLK 11'LER

Beşiktaş: Mert, Svensson, Worrall, Colley, Emrecan, Amartey, Gedson, Muci, Rashica, Cenk, Semih.

Antalyaspor: Helton, Bünyamin, Veysel, Bahadır, Erdoğan, Kaluzinski, Saric, Safuri, Van de Streek, Larsson, Buksa.

BEŞİKTAŞ - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Antalyaspor maçı 16 Mart Cumartesi günü saat 20.30'da oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

Ligde sıkıntılı günler yaşayan siyah beyazlılar son iki maçında gol atamadan mağlup oldu. İki hafta önce kendi sahasında Galatasaray'a 1-0 yenilen Beşiktaş, geçtiğimiz hafta da deplasmanda G.Antep'e 2-0 mağlup olmuştu. Ligin kalanı için hedefini Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmak ve ligi 3. bitirmek olarak belirleyen siyah beyazlılar, Antalyaspor'u yenerek kötü gidişi de durdurmak ve moral kazanmak istiyor.

AL MUSRATI DAHİL 5 SAKAT

Bu akşam oynanacak zorlu karşılaşma öncesinde siyah-beyazlılarda tam 8 oyuncu kadroda yer almayacak. Geçirdikleri sakatlık sonrası ameliyat olan Alex Chamberlain ve Amir Hadziahmetovic sezonu kapatmıştı. Siyah-beyazlı takımda sakatlıkları süren Tayfur Bingöl, Salih ve Al Musrati de bugünkü Antalya maçında forma giyemeyecek. Beşiktaş'ta tecrübeli oyuncu Necip, Rachid Ghezzal ve Arthur Masuaku da, G.Antep maçında gördükleri sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştükleri için bu önemli maçta görev alamayacak.

Beşiktaş ile Antalyaspor 56. kez rakip olacak. Geride kalan 55 maçta siyah-beyazlılar 35 maçtan galip ayrılırken, kırmızı-beyazlılar ise 7 kez kazandı, 13 maç da berabere sonuçlandı. Beşiktaş rakip fileleri 115 defa havalandırırken, Antalyaspor ise 50 gol attı. Ligin ilk yarısında Antalya'da oynanan maçı Güney ekibi 3-2 kazanmıştı.

4 FUTBOLCU SINIRDA

Siyah-beyazlılarda Antalyaspor maçı öncesinde 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Üçer sarı kartı bulunan Svensson, Amartey, Demir Ege ve Semih Kılıçsoy, bugün oynamaları ve sarı kart görmeleri halinde 31. haftada deplasmanda karşılaşacakları Başakşehir maçında forma giyemeyecek.

İÇ SAHADA 26 PUAN TOPLADI

Beşiktaş bu sezon ligde çıktığı 14 iç saha müsabakasında 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı. Evinde 26 puan toplayan Kartal, söz konusu maçlarda 20 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde 12 gol gördü.

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