Haberler Beşiktaş Akademi projesi çok değerli

Akademi projesi çok değerli

Türk futbolunda birçok oyuncu ve antrenör yetiştiren Beşiktaş Futbol Akademisi Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu Mehmet Ekşi önemli mesajlar verdi. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin genç oyuncu gelişimine verdiği desteğin öneminin altını çizen Ekşi, Double Pass iş birliğiyle yürütülen Akademi Projesi'yle ilgili "Bu kadar değerli bir girişimi ben ilk defa görüyorum. Bir insan değerli bir fikir ortaya attığı zaman ona destek vermek lazım. Hem Belçika'daki şirket yetkililerine hem de Türkiye Futbol Federasyonu'na gençler adına teşekkür ediyorum. Çünkü çok değerli bir program" ifadelerini kullandı. Ekşi, A Milli Takımımızın EURO 2024'te final oynayacağına inandığını da dile getirdi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2024 Cumartesi 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Akademi projesi çok değerli
Türk futbolunda birçok oyuncu ve antrenör yetiştiren Beşiktaş Futbol Akademisi Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu Mehmet Ekşi önemli mesajlar verdi. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin genç oyuncu gelişimine verdiği desteğin öneminin altını çizen Ekşi, Double Pass iş birliğiyle yürütülen Akademi Projesi'yle ilgili "Bu kadar değerli bir girişimi ben ilk defa görüyorum. Bir insan değerli bir fikir ortaya attığı zaman ona destek vermek lazım. Hem Belçika'daki şirket yetkililerine hem de Türkiye Futbol Federasyonu'na gençler adına teşekkür ediyorum. Çünkü çok değerli bir program" ifadelerini kullandı. Ekşi, A Milli Takımımızın EURO 2024'te final oynayacağına inandığını da dile getirdi.
DİĞER
Yargı'nın Mercan'ı minik yıldız Eylül Uğuz’un ablası da ünlüymüş! O da çocuk oyuncu!
Paradan kuleci Ekrem İmamoğlu'nun fondaşını seçim korkusu sardı: Çabuk bitirin talimatı verdi
Mertens'ten G.Saray'a sözleşme yanıtı!
Sacha Boey ilaç oldu! Icardi ve Torreira...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaş'a Sambacı forvet! Aybaba bizzat izledi
Uçma zamanı! İşte Kartal'ın Antalyaspor maçı 11'i
AFAD, Kandilli son depremler listesi (16 Mart 2024)
Namaz vakitleri İstanbul | 16 Mart Cumartesi
Dolar ne kadar? (16 Mart Cumartesi)
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Real Sociedad evinde güldü! Real Sociedad evinde güldü! 01:07
Gol düellosunda kazanan Lyon! Gol düellosunda kazanan Lyon! 01:07
Real Sociedad evinde güldü! Real Sociedad evinde güldü! 01:07
Gol düellosunda kazanan Lyon! Gol düellosunda kazanan Lyon! 01:07
Bologna 90+4'te galibiyete uzandı! Bologna 90+4'te galibiyete uzandı! 00:57
Bologna 90+4'te galibiyete uzandı! Bologna 90+4'te galibiyete uzandı! 00:56
Daha Eski
Leipzig Köln'ü ateşe attı! Leipzig Köln'ü ateşe attı! 00:44
Leipzig Köln'ü ateşe attı! Leipzig Köln'ü ateşe attı! 00:43
Gençler Körfez'i yıktı Gençler Körfez'i yıktı 00:29
Anadolu Efes deplasmanda kayıp! Anadolu Efes deplasmanda kayıp! 00:23
Mert Hakan'ın durumu belli oldu! Trabzonspor maçında... Mert Hakan'ın durumu belli oldu! Trabzonspor maçında... 00:23
Pendikspor 90+7'de kazandı! Pendikspor 90+7'de kazandı! 00:23