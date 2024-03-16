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Akademi projesi çok değerli
Türk futbolunda birçok oyuncu ve antrenör yetiştiren Beşiktaş Futbol Akademisi Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu Mehmet Ekşi önemli mesajlar verdi. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin genç oyuncu gelişimine verdiği desteğin öneminin altını çizen Ekşi, Double Pass iş birliğiyle yürütülen Akademi Projesi'yle ilgili "Bu kadar değerli bir girişimi ben ilk defa görüyorum. Bir insan değerli bir fikir ortaya attığı zaman ona destek vermek lazım. Hem Belçika'daki şirket yetkililerine hem de Türkiye Futbol Federasyonu'na gençler adına teşekkür ediyorum. Çünkü çok değerli bir program" ifadelerini kullandı. Ekşi, A Milli Takımımızın EURO 2024'te final oynayacağına inandığını da dile getirdi.
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