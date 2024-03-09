Beşiktaş'ta Fernando Santos neşteri vurdu! Kadro sil baştan
Trendyol Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk yarışının uzağında kalan Beşiktaş'ta, yabancı oyuncu konusunda büyük sıkıntı yaşanıyor. Sezon sonunda takımda 18 yabancı olacak siyah-beyazlılarda, teknik direktör Fernando Santos neşteri vuracak. İşte detaylar... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
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Başarılı hoca, bu konuyla ilgili olarak gençlerle yaptığı toplantıda, "Sezon sonuna kadar kendinizi gösterin. Bu sezon sergileyeceğiniz performans, hem geleceğinizi belirleyecek hem de sizi daha iyi analiz etmemizi sağlayacak" ifadelerini kullandı.
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