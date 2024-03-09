Beşiktaş'ta Fernando Santos neşteri vurdu! Kadro sil baştan

Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk yarışının gerisinde kalan Beşiktaş, önümüzdeki sezon için kadro planlamasına başladı. Siyah-Beyazlılar, sil baştan bir kadro kurmaya hazırlanıyor. Teknik Direktörü Fernando Santos, gelecek sezonun planlamasını yavaş yavaş yapıyor. Tecrübeli çalıştırıcının en önemli hedefi ise tecrübeli ve potansiyelli isimleri bir araya getirip, orta vadede başarılı olabilecek bir yapı inşa etmek. Bu doğrultuda ilk adımlar, yabancı oyuncular konusunda atılacak.

NOKTA ATIŞI YAPILACAK Siyah-beyazlı kulüpte şu anda 18 adet yabancı oyuncu var. Bu isimlerin tam 10 tanesi ile yollar ayrılacak. Yerlerine ise 4 adet nokta atışı transfer yapılması hedefleniyor. Teknik direktör Santos takımdaki yabancı oyuncu sayısını düşürdükten sonra yerliler konusundaki kararını verecek. Fernando Santos, takımdaki yerli oyuncular arasında kalmasını ve gitmesini istediği isimlerin listesini yönetim ile paylaşacak. Ayrıca duruma göre yerli havuzundan Kara Kartal'a takviye yapılması gündemde.