Beşiktaş'ta derbi fiyaskosu! Şampiyon olduktan sonra...

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında pazar akşamı ağırladığı G.Saray'a 1-0 mağlup olan Beşiktaş'ın son şampiyonluğunu elde ettiği 2020-2021 sezonunun ardından derbilerde yüzü gülmüyor. Bu sezon sergilediği performansla beklentileri karşılayamayan ve şampiyonluk yarışından oldukça uzakta kalan siyah-beyazlı futbol takımı, son 3 sezondur önemli rakipleri G.Saray ve F.Bahçe karşısında kazanmakta güçlük çekiyor.

16 GOL ATTI, 17 GOL YEDİ

Beşiktaş, ligde 16'ncı ve son şampiyonluğuna ulaştığı 2020-2021 sezonundan sonra oynadığı 11 derbinin sadece 3'ünden galibiyetle ayrılabildi. Siyah-beyazlılar, söz konusu müsabakaların 5'inde mağlup olurken, 3 derbi ise beraberlikle sonuçlandı. Rakipleriyle oynadığı 11 karşılaşmada 16 kez fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 17 gole engel olamadı. Kartal'ın bu performansı taraftarlarını da adeta kahretti.

BU SEZON PUAN ALAMADI

Beşiktaş, bu sezon 3 derbide de sahadan mağlubiyetle ayrıldı. G.Saray'a 2-1 ve 1-0'lık skorlarla yenilen siyah-beyazlı ekip, Fenerbahçe'ye de 3-1 mağlup oldu. Siyah-beyazlılar ekip, son 3 sezonda oynadığı derbi maçlarda 3 kez kırmızı kart gördü. Beşiktaş, bu sezon G.Saray'a 2-1 ve 1-0'lık skorlarla mağlup olduğu müsabakalar ile 2022-2023'te F.Bahçe'yi deplasmanda 4-2 yendiği karşılaşmayı 10 kişi tamamlamak zorunda kaldı.

PEŞ PEŞE 3 GALİBİYET YOK

Beşiktaş, 14 sezonun ardından en kötü galibiyet serisi tablosuyla karşı karşıya kaldı. Geçtiğimiz sezon bir kez 3, iki kez 5, bir defa da 7 maçlık seri yapan siyahbeyazlılar, kötü geçen 2022-23 sezonunu bile arar oldu. Kara Kartallar ilk 28 hafta itibariyle peş peşe üç maç kazanamadığı son sezonu 2010-2011'de yaşamıştı. Beşiktaş, tam 14 sezon sonra bir kez daha aynı kötü tabloyla karşı karşıya kaldı ve bu sezon üst üste 3 maç kazanamadı.

Beşiktaş, son 3 sezonda çıktığı 11 derbinin 10'unda kalesinde ilk golü gören taraf oldu. Siyah-beyazlılar, ilk golü rakip takımların atmasına engel olamadığı bu müsabakaların 5'inde sahadan mağlup ayrılırken, 3'ünden ise geri dönmeyi başararak galip geldi. Beşiktaş'ın bu süreçte ilk golü yediği 2 derbi ise beraberlikle sonuçlandı. Bir karşılaşmada ise taraflar gol sevinci yaşayamadı.