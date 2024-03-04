Haberler Beşiktaş Beşiktaş'tan Galatasaray maçı sonrası bir açıklama daha: Halil Umut Meler ve Koray Gençerler...

Beşiktaş'tan Galatasaray maçı sonrası bir açıklama daha: Halil Umut Meler ve Koray Gençerler...

Beşiktaş, Süper Lig'in 28. haftasında oynanan ve 1-0 Galatasaray'ın üstünlüğüyle sona eren maçın ardından hakem Halil Umut Meler ve VAR hakemi Koray Gençerler'e tepkisini sürdürdü.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2024 Pazartesi 20:04 Güncelleme Tarihi: 04 Mart 2024 Pazartesi 20:11
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş'tan Galatasaray maçı sonrası bir açıklama daha: Halil Umut Meler ve Koray Gençerler...

Süper Lig'in 28. haftasında oynanan Beşiktaş - Galatasaray maçının ardından siyah-beyazlılardaki hakem tepkisi sürmeye devam ediyor.

İşte Beşiktaş'ın yaptığı açıklama:

Biz Beşiktaşız. Asaletin, onurun ve mücadele ruhunun 121 yıl boyunca hiç solmadığı, her zaman şerefimizle oynayıp, hakkımızla kazandığımız bir destanın mirasçılarıyız. Bizim için asıl olan, geçmişimizden gelen ve hiçbir zaman eğilmeyen onurlu duruşumuzdur.

Aylardır "Federasyonumuzun arkasındayız" diyerek işlerine gelmeyince "istifa" diye çağrı yapanların derbi maçtan sonraki düzeysiz tutumunu hayretle izledik. TFF Disiplin Kurulu'nu istediği saatte toplayıp istediği şekilde nasıl karar aldırabildiğini tüm kamuoyu da ibretle izlemiştir. Bu çifte standartlar, Türk futbolunun geleceği için büyük endişe yaratmaktadır ve çok ciddi sosyal yaralanmalara fırsat verecek niteliktedir.

Beşiktaş'tan Riva'ya sesleniyoruz!

Futbolumuzda tüm kaosların içinde adı geçen ve sürekli Beşiktaş'ın kritik maçlarına ısrarla atanan Halil Umut Meler'in dün vermiş olduğu oyunun akışını değiştiren skandal kararlar, futbolun adaletine olan güveni ortadan kaldıran ciddiyette hatalardır.

Derbide, Cenk Tosun'un penaltı pozisyonunda VAR incelemesi yapılmaması, Omar Colley'in pozisyonunda hafta içi gözleri görmeyen VAR'ın bu maçta şahin kesilen gözleriyle kararın kırmızı karta döndürülmesi ve oyunun sistemli olarak yavaşlatılmasına göz yumulması, Türk futbolunda alışıldık hale gelen, ancak asla alışılmaması gereken skandal kararlardır.

VAR masasındaki tavrıyla her maçta takımımızı bilinçli bir şekilde doğrayan Koray Gençerler'i de unutmuyoruz!

Beşiktaş camiası olarak, Halil Umut Meler'i ve Koray Gençerler'i artık maçlarımızda görmek istemiyoruz.

Adil bir rekabet düzeni oluşturulmayan Türk futbolunda masa başı oyunlarıyla elde edilen şampiyonlukların uluslararası karşılaşmalarda sonu hüsranla biten deneyimlerden öte bir sonuç getirmediği ortada olup, daha fazla vakit geçirilmeden futbolumuzda tüm organlarıyla kapsamlı ve çağdaş bir yeniden yapılanmanın bir an önce yapılması kaçınılmaz bir zorunluluktur.

Tüm uyarılarımıza ve temaslarımıza rağmen hiçbir önlem almayan TFF'nin, Türk futbolunu bu kaostan çıkarmak adına acil olarak seçime gitmesinde büyük yarar görüyoruz.

Yeni göreve gelecek futbol federasyonunun ve kurullarının, Türk futbolunu çok daha iyi yerlere götüreceğine inanıyoruz.

Saygılarımızla.

Beşiktaş JK

DİĞER
Son dakika haberi: Arda Güler yeni takımına imzayı atıyor! Sözleşme detayları bile belli oldu
Başkan Erdoğan'dan Irak için harekat sinyali: Sınırlarımızı güven altına alacak çemberi tamamlamak üzereyiz
Oliviera - Buruk olayının perde arkası ortaya çıktı!
Süper Kupa maçının saati değişti!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
İşte Beşiktaş'ın Divan Kurulu tarihi!
Gaziantep FK - Beşiktaş maçı ne zaman?
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI
AÇIK UÇLU SORU NEDİR? | MEB ortak sınavları açık uçlu mu olacak?
LAZ SUSHİ TARİFİ | Laz suşi nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı, püf noktaları
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
A. Demirspor 10 maç sonra kazandı! A. Demirspor 10 maç sonra kazandı! 19:00
Uğur Demirok'un retinası yırtıldı! Uğur Demirok'un retinası yırtıldı! 18:41
Abdullah Avcı: Analizlerimizi yaptık! Abdullah Avcı: Analizlerimizi yaptık! 18:33
Alanyaspor - Trabzonspor | CANLI Alanyaspor - Trabzonspor | CANLI 18:07
Alanyaspor - Trabzonspor | İlk 11'ler belli oldu Alanyaspor - Trabzonspor | İlk 11'ler belli oldu 18:01
Alanyaspor - Trabzonspor maçı ne zaman? Alanyaspor - Trabzonspor maçı ne zaman? 16:48
Daha Eski
Belçika'da alarm verildi! F.Bahçe maçı öncesi... Belçika'da alarm verildi! F.Bahçe maçı öncesi... 16:35
Oliviera - Buruk olayının perde arkası ortaya çıktı! Oliviera - Buruk olayının perde arkası ortaya çıktı! 16:32
Devler Ligi'nde son 16 turu rövanş heyecanı! Devler Ligi'nde son 16 turu rövanş heyecanı! 16:22
İşte Beşiktaş'ın Divan Kurulu tarihi! İşte Beşiktaş'ın Divan Kurulu tarihi! 16:20
Galatasaray - Fenerbahçe maçı saat kaçta? Galatasaray - Fenerbahçe maçı saat kaçta? 16:08
Başkentte kazanan çıkmadı! Başkentte kazanan çıkmadı! 16:04