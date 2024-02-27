BEŞİKTAŞ HABERİ: Semih Kılıçsoy için geliyorlar! Transfer raporu ortaya çıktı
Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın 18 yaşındaki yıldızı Semih Kılıçsoy, bu sezonki performansıyla Süper Lig'e damga vurmaya devam ediyor. Attığı gollerle adından söz ettiren siyah-beyazlıların parlayan yıldızı, Avrupa devlerinin transfer listesine girdi. Almanya Bundesliga ekibinin scout şefi, yıldız oyuncuyu izlemek için Galatasaray derbisinde tribünde olacak. İşte flaş gelişmelerin detayları...
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DORTMUND RAPORUNU SUNDU!
Ukrayna'nın efsane golcüsü Andriy Shevchenko'ya benzetilen Semih Kılıçsoy'un üstün fizik gücünün yanı sıra zekasından da bahsedildi.
Yıldız oyuncunun karar almada çok başarılı olduğu, bu yeteneğinin çevresini sürekli takip etmesinden dolayı geliştiği ifade edildi.
Dikkat çeken başka bir övgü ise Semih'in top ayağındayken başını eğmemesi. Genç yıldızın bu tarzı sayesinde hem zaman kazandığı hem de daha rahat vuruş açısı sağladığı ifade edildi.
DORTMUND SEMİH İÇİN İSTANBUL'A GELİYOR!
Semih Kılıçsoy için görevlendirdiği ekibinin verdiği rapordan çok etkilenen Borussia Dortmund'un scout şefi Laurent Busser, İstanbul'a geliyor.
Birçok yıldızı kulübe kazandırmasıyla bilinen tecrübeli futbol adamı, pazar günü oynanacak Galatasaray derbisini statta izleyecek.
DEV KULÜPLER SEZON SONUNU BEKLİYOR!
Ayrıca Leipzig ve Frankfurt'un yanı sıra İspanya'dan Atletico Madrid, İngiltere'den Arsenal, Tottenham ile İtalya'dan Juventus'un takip ettiği devler sezon sonunu bekliyor.
Siyah- beyazlıların şu an için tekliflere kapalı olduğu genç santrforun 1 yıl daha Beşiktaş'ta kalmayı istediği öğrenildi.
Ancak Avrupa devlerinin yarışa girip mayısta Beşiktaş'ın kapısını çalacakları kaydedildi.
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