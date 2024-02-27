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BEŞİKTAŞ HABERİ: Semih Kılıçsoy için geliyorlar! Transfer raporu ortaya çıktı

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın 18 yaşındaki yıldızı Semih Kılıçsoy, bu sezonki performansıyla Süper Lig'e damga vurmaya devam ediyor. Attığı gollerle adından söz ettiren siyah-beyazlıların parlayan yıldızı, Avrupa devlerinin transfer listesine girdi. Almanya Bundesliga ekibinin scout şefi, yıldız oyuncuyu izlemek için Galatasaray derbisinde tribünde olacak. İşte flaş gelişmelerin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2024 Salı 10:45
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BEŞİKTAŞ HABERİ: Semih Kılıçsoy için geliyorlar! Transfer raporu ortaya çıktı

Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy, sergilediği performansla göz dolduruyor. 18 yaşındaki oyuncu bununla beraber peşinden koşturduğu Avrupa devlerinin sayısını da artırıyor.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Semih Kılıçsoy için geliyorlar! Transfer raporu ortaya çıktı

Trendyol Süper Lig'de oynadığı son 10 maçta 9 gol atma başarısı gösteren Semih'in bu performansına bu yaşta imza atmış başka bir isim yok.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Semih Kılıçsoy için geliyorlar! Transfer raporu ortaya çıktı

DORTMUND RAPORUNU SUNDU!
Lig tarihine adını şimdiden altın harflerle yazdırmayı başaran genç oyuncuyu bir süredir takip eden Borussia Dortmund'un yetkilileri raporunu sundu.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Semih Kılıçsoy için geliyorlar! Transfer raporu ortaya çıktı

Ukrayna'nın efsane golcüsü Andriy Shevchenko'ya benzetilen Semih Kılıçsoy'un üstün fizik gücünün yanı sıra zekasından da bahsedildi.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Semih Kılıçsoy için geliyorlar! Transfer raporu ortaya çıktı

Yıldız oyuncunun karar almada çok başarılı olduğu, bu yeteneğinin çevresini sürekli takip etmesinden dolayı geliştiği ifade edildi.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Semih Kılıçsoy için geliyorlar! Transfer raporu ortaya çıktı

Dikkat çeken başka bir övgü ise Semih'in top ayağındayken başını eğmemesi. Genç yıldızın bu tarzı sayesinde hem zaman kazandığı hem de daha rahat vuruş açısı sağladığı ifade edildi.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Semih Kılıçsoy için geliyorlar! Transfer raporu ortaya çıktı

DORTMUND SEMİH İÇİN İSTANBUL'A GELİYOR!
Semih Kılıçsoy için görevlendirdiği ekibinin verdiği rapordan çok etkilenen Borussia Dortmund'un scout şefi Laurent Busser, İstanbul'a geliyor.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Semih Kılıçsoy için geliyorlar! Transfer raporu ortaya çıktı

Birçok yıldızı kulübe kazandırmasıyla bilinen tecrübeli futbol adamı, pazar günü oynanacak Galatasaray derbisini statta izleyecek.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Semih Kılıçsoy için geliyorlar! Transfer raporu ortaya çıktı

DEV KULÜPLER SEZON SONUNU BEKLİYOR!
Ayrıca Leipzig ve Frankfurt'un yanı sıra İspanya'dan Atletico Madrid, İngiltere'den Arsenal, Tottenham ile İtalya'dan Juventus'un takip ettiği devler sezon sonunu bekliyor.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Semih Kılıçsoy için geliyorlar! Transfer raporu ortaya çıktı

Siyah- beyazlıların şu an için tekliflere kapalı olduğu genç santrforun 1 yıl daha Beşiktaş'ta kalmayı istediği öğrenildi.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Semih Kılıçsoy için geliyorlar! Transfer raporu ortaya çıktı

Ancak Avrupa devlerinin yarışa girip mayısta Beşiktaş'ın kapısını çalacakları kaydedildi.

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