BEŞİKTAŞ HABERİ: Semih Kılıçsoy için geliyorlar! Transfer raporu ortaya çıktı

Yıldız oyuncunun karar almada çok başarılı olduğu, bu yeteneğinin çevresini sürekli takip etmesinden dolayı geliştiği ifade edildi.

Dikkat çeken başka bir övgü ise Semih'in top ayağındayken başını eğmemesi. Genç yıldızın bu tarzı sayesinde hem zaman kazandığı hem de daha rahat vuruş açısı sağladığı ifade edildi.