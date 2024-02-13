Güven istiyoruz

Beşiktaş'ta Asbaşkanlar Mete Vardar ve Onur Göçmez, dün TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile Riva'da 2.5 saat süren bir toplantı gerçekleştirdi. Asbaşkan Mete Vardar, "Mehmet başkanla 2.5 saate yakın görüştük, daha da uzun sürebilirdi. Sadece Beşiktaş ile ilgili değil, Türk futbolunun gelişmesi noktasında güven eksikliği olduğunu ifade ettik. Sayın başkan da bunların hepsini not aldı, değerlendireceğini ve önemsediğini söyledi. Bunun hep beraber takipçisi olacağız. Şu anda Türk futbolunun genel konusu, güven eksikliği. Sadece TFF ile kulüplerin ilişkilerinde değil, genel olarak bir güven eksikliği var. Herkesin birbirine karşı bir güven eksikliği oluşmuş durumda" dedi ve şöyle devam etti:

YÜZLERCE MADDE SIRALADIK

"Çok güzel bir söz var. Bir insanın gelebileceği en büyük mertebe, güvenilir insan olmaktır. Biz bunların üzerinden de çok sohbet ettik. Sadece sportif konular değil, sosyal, insani, ahlaki konularla ilgili birçok konuyu gündeme getirdik. Yüzlerce madde var, tek tek saymayayım. Semih'in boynuna dirsek atılması, Pendikspor maçında 45 metre ileriden taç atılması, Sivasspor maçındaki penaltı gibi yüzlerce konu var. Bunların hepsini değerlendirdik. Kendisi de Beşiktaş Kulübü'ne uzak olmadığını ifade etti." Beşiktaş'ın bir diğer Asbaşkanı Onur Göçmez de, "Gerekli notlarımızı TFF'ye ilettik. Bundan sonra da adalet ve eşitlik kapsamında güzel şeyler olacağına inanıyoruz. Bizim tek istediğimiz, adalet ve eşitlik."

'VAR'DA SORUN VAR

Beşiktaş Asbaşkanı Onur Göçmez, TFF Başkanı Büyükekşi'ye VAR ile alakalı problemlerden ve yaşanan ciddi sorunlardan bahsettiklerini belirterek, "Bundan sonraki süreçte de bu konunun üzerine değinilmesi gerektiğini ilettik. Çünkü çok ciddi bir emek ve mücadele var. Biz iletişime inanıyoruz. Eğer iletişimle bu sorunu çözemezsek, farklı yöntemlerin olduğuna da inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

HER RAKİP GÜÇLÜ

Asbaşkan Mete Vardar, kupada yarı finale kalmaları halinde F.Bahçe ile eşleşebilecekleri konusunda, "F.Bahçe de olabilir, A.Gücü de olabilir. Herkes bundan sonra önemli, değerli kulüpler. Yarı finalde ilk maçı dışarda, ikinci maçı sahamızda oynayacağız, hayırlısı" ifadelerini kullandı.