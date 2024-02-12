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Beşiktaş’a güvenin!

Başkan Hasan Arat, camiadan güven talep etti. Beyaz TV'ye konuşan Arat, "Beşiktaş'a güvenmeye devam edin. Beşiktaş'tan güveninizi eksik etmeyin. Beşiktaş çok büyük camia" sözlerini kullandı. Başkan Arat, gelecek dönemle ilgili ise şunlar söyledi: "Çok fazla transfer yapmayacağız, doğru transfer yapacağız. Bundan sonra Beşiktaş olarak bu felsefeyle hareket edeceğiz."

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2024 Pazartesi 06:50
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Beşiktaş’a güvenin!
Başkan Hasan Arat, camiadan güven talep etti. Beyaz TV'ye konuşan Arat, "Beşiktaş'a güvenmeye devam edin. Beşiktaş'tan güveninizi eksik etmeyin. Beşiktaş çok büyük camia" sözlerini kullandı. Başkan Arat, gelecek dönemle ilgili ise şunlar söyledi: "Çok fazla transfer yapmayacağız, doğru transfer yapacağız. Bundan sonra Beşiktaş olarak bu felsefeyle hareket edeceğiz."
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