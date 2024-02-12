DİĞER
Beşiktaş’a güvenin!
Başkan Hasan Arat, camiadan güven talep etti. Beyaz TV'ye konuşan Arat, "Beşiktaş'a güvenmeye devam edin. Beşiktaş'tan güveninizi eksik etmeyin. Beşiktaş çok büyük camia" sözlerini kullandı. Başkan Arat, gelecek dönemle ilgili ise şunlar söyledi: "Çok fazla transfer yapmayacağız, doğru transfer yapacağız. Bundan sonra Beşiktaş olarak bu felsefeyle hareket edeceğiz."
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.