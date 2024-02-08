Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ: İtalyan 10 numara Beşiktaş'a! Menajerler önerdi

TRANSFER HABERİ: İtalyan 10 numara Beşiktaş'a! Menajerler önerdi

Son dakika spor haberi: Ara transfer döneminde Svensson ve Joe Worrall hamlelerini yapan Beşiktaş'ta çalışmalar son sürat devam ediyor. 10 numara bölgesine takviye planlayan siyah-beyazlılara menajerler tarafından sürpriz bir öneri geldi. İşte o yıldız ve flaş gelişmelerin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2024 Perşembe 06:50
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TRANSFER HABERİ: İtalyan 10 numara Beşiktaş'a! Menajerler önerdi

Şu ana kadar Jonas Svensson ve Joe Worrall'ı renklerine bağlayan Beşiktaş'ta transferde hareketli saatler yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ: İtalyan 10 numara Beşiktaş'a! Menajerler önerdi

Takvim'in haberine göre, ön libero ve 10 numara bölgelerine oyuncu bakan yönetime, menajerler tarafından Suudi ekibi Al-Ittihad'ta forma giyen Brezilya asıllı İtalyan 10 numara Igor Coronado önerildi.

TRANSFER HABERİ: İtalyan 10 numara Beşiktaş'a! Menajerler önerdi

31 yaşındaki oyuncunun menajeri ile temasa geçen yönetimin, transfer şartları hakkında bilgi aldığı öğrenildi.

TRANSFER HABERİ: İtalyan 10 numara Beşiktaş'a! Menajerler önerdi

Al-İttihad'dan 5 milyon Euro maaş kazanan tecrübeli futbolcunun bu rakamın altında bir ücrete sıcak bakmadığı ifade ediliyor.

TRANSFER HABERİ: İtalyan 10 numara Beşiktaş'a! Menajerler önerdi

Beşiktaşlı yetkililerin de bu rakamı makul bir seviyeye düşürebilmek için görüşmelerde bulunduğu da gelen haberler arasında.

TRANSFER HABERİ: İtalyan 10 numara Beşiktaş'a! Menajerler önerdi

Bu sezon Suudi ekibiyle 17 maça çıkan tecrübeli 10 numara söz konusu karşılaşmalarda 5 gol, 7 asistlik performans sergiledi. Güncel verilere göre 5,5 milyon Euro değer biçilen Coronado'nun takımıyla olan kontratı 2025 yılında sona erecek.

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