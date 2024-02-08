TRANSFER HABERİ: İtalyan 10 numara Beşiktaş'a! Menajerler önerdi

Al-İttihad'dan 5 milyon Euro maaş kazanan tecrübeli futbolcunun bu rakamın altında bir ücrete sıcak bakmadığı ifade ediliyor.

Beşiktaşlı yetkililerin de bu rakamı makul bir seviyeye düşürebilmek için görüşmelerde bulunduğu da gelen haberler arasında.