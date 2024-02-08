TRANSFER HABERİ: İtalyan 10 numara Beşiktaş'a! Menajerler önerdi
Son dakika spor haberi: Ara transfer döneminde Svensson ve Joe Worrall hamlelerini yapan Beşiktaş'ta çalışmalar son sürat devam ediyor. 10 numara bölgesine takviye planlayan siyah-beyazlılara menajerler tarafından sürpriz bir öneri geldi. İşte o yıldız ve flaş gelişmelerin detayları...
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Al-İttihad'dan 5 milyon Euro maaş kazanan tecrübeli futbolcunun bu rakamın altında bir ücrete sıcak bakmadığı ifade ediliyor.
Beşiktaşlı yetkililerin de bu rakamı makul bir seviyeye düşürebilmek için görüşmelerde bulunduğu da gelen haberler arasında.
Bu sezon Suudi ekibiyle 17 maça çıkan tecrübeli 10 numara söz konusu karşılaşmalarda 5 gol, 7 asistlik performans sergiledi. Güncel verilere göre 5,5 milyon Euro değer biçilen Coronado'nun takımıyla olan kontratı 2025 yılında sona erecek.
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