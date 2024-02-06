Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta Joe Worrall ilk antrenmanına çıktı!

Beşiktaş'ta Joe Worrall ilk antrenmanına çıktı!

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası’nda Antalyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla devam etti. Siyah-beyazlılarda yeni transfer Joe Worrall, ilk antrenmanına çıktı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2024 Salı 16:16
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş'ta Joe Worrall ilk antrenmanına çıktı!

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda Antalyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik direktör Fernando Santos'un yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti. Isınma ve pas çalışmasıyla başlayan idman, 5'e 2 çalışmasının ardından dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı. Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü. Yeni transfer Joe Worrall, siyah-beyazlılarla ilk antrenmanına çıktı.

Kartal, Antalyaspor maçının hazırlıklarını, yarın saat 11.30'da yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Siyah-beyazlılar, saat 17.00'de Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel bir uçakla Antalya'ya giderek kampa girecek.

DİĞER
Can Yaman'ın yeni fiziği şaşırttı! Sandokan için eridi! "30 günde nasıl 10 kilo verdim"
Başkan Erdoğan'dan Hatay'daki sözlerini çarpıtan muhalefete: Ayrımcılık yapmadık yapmayız! Kendi beceriksizliklerini örtmeye çalışıyorlar
F.Bahçe'nin o yıldızlarını eski takımları mumla arıyor!
G.Saray'dan Bayern'in yıldızına kanca!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6 Şubat'ı unutmadılar!
Aboubakar için ortalık karıştı!
ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU | 7 - 14 Şubat ŞOK indirimli ürünler listesi
MİRAÇ KANDİLİ MESAJLARI RESİMLİ 🌹 | 2024 dualı, hadisli Miraç Kandili mesajları
KARADENİZ NOKULU TARİFİ | Nokul nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı, püf noktaları
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Trabzonspor, Gençlerbirliği mesaisi Trabzonspor, Gençlerbirliği mesaisi 16:35
Alanyaspor'a Koreli forvet! Alanyaspor'a Koreli forvet! 16:33
Ürdün - Güney Kore maçı ne zaman? Ürdün - Güney Kore maçı ne zaman? 16:29
F. Karagümrük Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde! F. Karagümrük Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde! 16:25
Kupa'da kura çekimi tarihi belli oldu! Kupa'da kura çekimi tarihi belli oldu! 16:22
Fildişi Sahili - Demokratik Kongo maçı ne zaman? Fildişi Sahili - Demokratik Kongo maçı ne zaman? 16:21
Daha Eski
Münih'ten eşi benzeri görülmemiş transfer! Münih'ten eşi benzeri görülmemiş transfer! 16:17
Nijerya - Güney Afrika maçı ne zaman? Nijerya - Güney Afrika maçı ne zaman? 16:17
Worrall Beşiktaş'ta ilk antrenmanına çıktı! Worrall Beşiktaş'ta ilk antrenmanına çıktı! 16:16
TOFAŞ'ın Avrupa'da konuğu Cholet Basket! TOFAŞ'ın Avrupa'da konuğu Cholet Basket! 16:11
F.Bahçe'nin Gaziantep kafilesi belli oldu! F.Bahçe'nin Gaziantep kafilesi belli oldu! 16:04
Premier Lig'de haftalık gol rekoru kırıldı! Premier Lig'de haftalık gol rekoru kırıldı! 15:59