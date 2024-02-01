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Stoper bilmecesi

Beşiktaş’ın stoper adaylarından Paulista, Atletico Madrid’e gitti; Lascelles yüksek maliyet nedeniyle rafa kalktı. Son aday Nottinhgam’dan Joe Worrall.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2024 Perşembe 06:50
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Stoper bilmecesi

Siyah-beyazlılar savunma hattını güçlendirmek için arayışlarını dört koldan sürdürüyor. Bugüne kadar birçok isimle temasa geçen yönetim, imza aşamasına geldiği Valencia'dan 33 yaşındaki Paulista'yı, son dakikada devreye giren Atletico Madrid'e kaptırdı. İkinci sıradaki isim olan Jamaal Lascelles ile 3.5 senelik prensip anlaşmasına varılsa da, kulübü Newcastle United'ın 5 milyon euro bonservis bedeli talep etmesi nedeniyle görüşmeler askıya alındı. Stopermevkii için öne çıkan yeni isim Joe Worral oldu. Teamtalk'ta yer alan habere göre Beşiktaş, Nottingham Forest forması giyen Joe Worrall için harekete geçti. Siyah-beyazlıların 27 yaşındaki stoper için Premier Lig ekibine resmi teklifte bulunduğu belirtildi. İngiltere'de transfer dönemi bugün sona ereceği için siyah-beyazlılar Worrall'ın son durumu netleştikten sonra 1.90'lık stoper için Nottinhgam'a satın alma opsiyonlu kiralama teklifini yineleyecek.

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