Gabriel Paulista kapışması

Kadro planlamasında büyük değişikliklere gitmeyi planlayan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bailly ile yolları ayıran kurmaylar, Onana ve Rosier'i kiralık olarak Fransız ekiplerine gönderdi. Yönetim yapılacak takviyeler için çalışmalarını hızlandırırken transferde rotayı İspanya'ya çevirdi. İspanyol basınında yer alan habere göre Beşiktaş, Valencia forması giyen Gabriel Paulista'yı kadrosuna katmayı planlıyor. 5 yıldır La Liga ekibinde forma giyen Paulista, tecrübesiyle dikkatleri üzerine çekiyor.

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Santos'un 33 yaşındaki savunmacının transferine onay verdiği belirtildi. Tecrübeli oyuncunun Santos faktörü nedeniyle Beşiktaş'a gelmek istediği ifade edildi. Paulista'nın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Kartal Paulista ile 1 yılı opsiyonlu, 2.5 yıllık sözleşme karşılığında el sıkıştı. Ancak dün sürpriz bir gelişme yaşandı ve Çağlar Söyüncü'yü gönderen Atletico Madrid'in Paulista'yı arayıp 1.5 yıllık sözleşmeye teklif ettiği iddia edildi. Beşiktaş ile Madrid işi bitirmek için büyük bir yarışa girdi.