SİVASSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE | Beşiktaş maçı ne zaman? BJK maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Sivasspor - Beşiktaş maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Sivasspor ile Beşiktaş kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sivasspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SİVASSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sivasspor - Beşiktaş maçı 28 Ocak Pazar günü saat 16.00'da oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

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6 FUTBOLCU FORMA GİYEMEYECEK

Beşiktaş'ta 6 futbolcu, çeşitli gerekçelerle Sivasspor maçında kadroda yer alamayacak. Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden milli takımlarının kadrolarında yer alan Arthur Masuaku ile Vincent Aboubakar'ın yanı sıra uzun süreli sakatlıkları bulunan Alex-Oxlade Chamberlain ve Amir Hadziahmetovic, müsabakada forma giyemeyecek. Siyah-beyazlı ekipte sarı kart cezalısı Mert Günok ile Tayfur Bingöl de yarınki maçta sahada olamayacak. Beşiktaş'ta Necip Uysal ile Gedson Fernandes ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

COLLEY VE AMARTEY DÖNDÜ, SALİH UÇAN İYİLEŞTİ

Beşiktaş'ta Afrika Uluslar Kupası'ndan dönen Omar Colley (Gambiya) ve Daniel Amartey (Gana) ile sakatlığını atlatan Salih Uçan'ın maç kadrosunda yer alması bekleniyor. Bu 3 futbolcu, teknik direktör Fernando Santos'un görev vermesi halinde Sivasspor karşısında forma giyebilecek.

DEPLASMANDA 17 PUAN KAYBETTİ

Siyah-beyazlılar, ligde dış sahada çıktığı 11 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı. Bu sezon deplasmanda oynadığı müsabakalarda 17 puan kaybı yaşayan Beşiktaş, fileleri 17 kez havalandırırken, kalesinde ise 19 gole engel olamadı.