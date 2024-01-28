Haberler Beşiktaş SİVASSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE | Beşiktaş maçı ne zaman? BJK maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

SİVASSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE | Beşiktaş maçı ne zaman? BJK maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Beşiktaş, Sivasspor'a konuk olacak. BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak maçta Ali Şansalan düdük çalacak. Beşiktaş'ta 6 isim maçta süre alamayacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sivasspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2024 Pazar 14:21
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SİVASSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE | Beşiktaş maçı ne zaman? BJK maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Sivasspor - Beşiktaş maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Sivasspor ile Beşiktaş kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sivasspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SİVASSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sivasspor - Beşiktaş maçı 28 Ocak Pazar günü saat 16.00'da oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

🍪SOĞUK KURABİYE TARİFİ İÇİN TIKLAYIN👈

6 FUTBOLCU FORMA GİYEMEYECEK

Beşiktaş'ta 6 futbolcu, çeşitli gerekçelerle Sivasspor maçında kadroda yer alamayacak. Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden milli takımlarının kadrolarında yer alan Arthur Masuaku ile Vincent Aboubakar'ın yanı sıra uzun süreli sakatlıkları bulunan Alex-Oxlade Chamberlain ve Amir Hadziahmetovic, müsabakada forma giyemeyecek. Siyah-beyazlı ekipte sarı kart cezalısı Mert Günok ile Tayfur Bingöl de yarınki maçta sahada olamayacak. Beşiktaş'ta Necip Uysal ile Gedson Fernandes ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

COLLEY VE AMARTEY DÖNDÜ, SALİH UÇAN İYİLEŞTİ

Beşiktaş'ta Afrika Uluslar Kupası'ndan dönen Omar Colley (Gambiya) ve Daniel Amartey (Gana) ile sakatlığını atlatan Salih Uçan'ın maç kadrosunda yer alması bekleniyor. Bu 3 futbolcu, teknik direktör Fernando Santos'un görev vermesi halinde Sivasspor karşısında forma giyebilecek.

DEPLASMANDA 17 PUAN KAYBETTİ

Siyah-beyazlılar, ligde dış sahada çıktığı 11 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı. Bu sezon deplasmanda oynadığı müsabakalarda 17 puan kaybı yaşayan Beşiktaş, fileleri 17 kez havalandırırken, kalesinde ise 19 gole engel olamadı.

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, saat kaçta, hangi kanalda? 28 Ocak günün maçları ve detayları!
Santa Maria İtalyan Kilisesi'nde silahlı saldırı! Bakanlıktan jet soruşturma... AK Parti'den açıklama | Maskeli katiller kamerada
Jesus'un yanına gidiyor! İşte bonservis bedeli
G.Saray Boey'in bonservisini açıkladı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
VAR hakemi belli oldu!
Yönetimden transferde ters köşe!
TARIM KREDİ'DE ŞUBAT İNDİRİMİ BAŞLADI | Tarım Kredi indirimli ürünler kataloğu 28 Ocak - 2 Şubat
YEREL SEÇİMLERDE YURT DIŞINDAN OY KULLANILIR MI? | Yurt dışındakiler belediye seçimlerinde oy verebilir mi?
ŞABAN AYI NE ZAMAN 2024? | Şaban ayı ne zaman başlayacak? DİYANET
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Alperen'li Houston mağlup! Alperen'li Houston mağlup! 13:52
Sacha Boey taraftara veda etti Sacha Boey taraftara veda etti 13:41
Burak Yılmaz imzayı attı Burak Yılmaz imzayı attı 13:38
VAR hakemi belli oldu! VAR hakemi belli oldu! 13:35
Boey için Rennes'e para ödenecek mi? Boey için Rennes'e para ödenecek mi? 13:22
Şimdi sıra Ziyech'te! Şimdi sıra Ziyech'te! 12:57
Daha Eski
Sivasspor - Beşiktaş maçı ne zaman? Sivasspor - Beşiktaş maçı ne zaman? 12:53
Konyaspor - Başakşehir maçı CANLI Konyaspor - Başakşehir maçı CANLI 12:44
Flaş Icardi kararı! İşte G.Antep FK maçı 11'i Flaş Icardi kararı! İşte G.Antep FK maçı 11'i 09:58
G.Saray'dan sezonun en bomba transferi! G.Saray'dan sezonun en bomba transferi! 10:07
Ekvator Ginesi - Gine maçı ne zaman? Ekvator Ginesi - Gine maçı ne zaman? 10:15
Mısır - Demokratik Kongo maçı ne zaman? Mısır - Demokratik Kongo maçı ne zaman? 10:18