Beşiktaş av peşinde! İşte Santos'un Pendikspor maçı 11'i

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor'la rakip sahada karşılaşacak. Pendik Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Ligde oynadığı 20 maçta 11 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 yenilgi yaşayan Beşiktaş, haftaya 35 puanla 4. sırada girdi. Siyah-beyazlı ekip, Süper Lig'de oynadığı son 2 müsabakayı (Rize ve Karagümrük) kazandı. Fernando Santos'un teknik direktörlüğünü yaptığı Beşiktaş, Pendikspor'u mağlup etmesi halinde bu sezon ligde ilk kez 3 maçlık galibiyet serisi yakalayacak.

4 SAKAT, 4 MİLLİ

Siyah-beyazlı takımda 8 futbolcu, Pendikspor karşısında forma giyemeyecek. Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden milli takımlarının kadrolarında yer alan Colley, Amartey, Masuaku ve Aboubakar, müsabakada görev yapamayacak. Sakatlıkları bulunan Chamberlain, Amir, Emrecan ve Salih de bugünkü maçta forma giyemeyecek. Pendikspor, Süper Lig'de çıktığı son 8 karşılaşmayı kazanamadı. İki takım arasında ligin ilk yarısında Tüpraş Stadı'nda oynanan maç 1-1 berabere sonuçlanmıştı.

SALİH UÇAN DA SAKATLANDI

Pendik maçı öncesinde 7 eksiği bulunan Kartal'da sakatlanan Salih'de kadrodan çıkarıldı. Yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Salih Uçan, sağ uyluk üst iç adalesinde (adduktor longus) gerilme ve ödem saptanması nedeniyle Futbol takımımızın Pendikspor ile oynayacağı maçın kadrosunda yer almamıştır." ifadeleri kullanıldı.

4 OYUNCU CEZA SINIRINDA

Beşiktaş'ta 4 futbolcu, Pendikspor maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Siyah-beyazlı ekipte Mert Günok, Necip Uysal, Tayfur Bingöl ve Gedson Fernandes, bugün de sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 22. haftada Adana Demirspor ile yapılacak karşılaşmada forma giyemeyecekler.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER:

Pendikspor: ERDEM, SERKAN, BERKAY, ALPASLAN, SEQUEIRA, MIDTSJÖ, İBRAHIM, KAPPEL, ROMERO, GÖKCAN, ERENCAN

Beşiktaş: MERT, ONUR, TAYYİP, BAKHTIYOR, UMUT, DEMİR EGE, TAYFUR, GEDSON, RASHICA, CENK, SEMIH