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Pendikspor - Beşiktaş CANLI İZLE | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de 21. hafta heyecanı devam ediyor. Siltaş Yapı Pendikspor ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Pendik Stadyumu'ndaki mücadelede Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2024 Cumartesi 19:00 Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2024 Cumartesi 19:20
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Pendikspor - Beşiktaş CANLI İZLE | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de 21. hafta heyecanı devam ediyor.

Ateş hattından uzaklaşmak isteyen Siltaş Yapı Pendikspor ile teknik direktör Fernando Sanstos ile yakaladığı çıkışı sürdürmek isteyen Beşiktaş, Pendik Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor.

Bu maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

PENDİKSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI 11'LERİ

Pendikspor: Erdem Canpolat, Erdem Özgenç, Alpaslan, Rassoul, Nuno, Midtsjö, İbrahim, Halil, Erencan, Thiam, Umut Nayir

Beşiktaş: Mert, Onur, Bakhtiyor, Tayyip, Umut Meraş, Demir Ege, Tayfur, Gedson, Rashica, Semih, Cenk.

PENDİKSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Pendikspor - Beşiktaş maçı 20 Ocak Cumartesi günü saat 19.00'da başladı. Mücadeleyi beIN Sports 1'den canlı izleyebilirsiniz.

BEŞİKTAŞ'TA 6 EKSİK

Siyah-beyazlı takımda 6 futbolcu, çeşitli gerekçelerle Pendikspor karşısında forma giyemedi. Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden milli takımlarının kadrolarında yer alan Omar Colley, Daniel Amartey, Arthur Masuaku ve Vincent Aboubakar, müsabakada görev yapamadı. Sakatlıkları bulunan Alex-Oxlade Chamberlain ile Amir Hadziahmetovic de sahada olamadı.

DÖRT OYUNCU CEZA SINIRINDA

Beşiktaş'ta 4 futbolcu, Siltaş Yapı Pendikspor maçında sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Siyah-beyazlı ekipte Mert Günok, Necip Uysal, Tayfur Bingöl ve Gedson Fernandes, sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 22. haftada Yukatel Adana Demirspor ile yapılacak karşılaşmada forma giyemeyecek.

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