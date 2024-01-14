Mehmet Özdilek Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçını yorumladı!
Son dakika Beşiktaş haberleri... Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırlayan Beşiktaş, 3-0 galip gelerek 3 puanı hanesine yazdırdı. Türk futbolunun efsane isimlerinden Mehmet Özdilek de mücadeleyi yorumlarken o yıldıza ayrı bir parantez açtı. (BJK spor haberleri)
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18 yaşındaki genç futbolcunun her hafta daha çok geliştiğini dile getiren Mehmet Özdilek, "Semih her hafta üstüne koyarak gelişimine katkı sağlıyor. Bunu golle süslemesi de ciddi moral olur bir oyuncuya" diye konuştu.
Beşiktaş'ın 15 dakikalık süreçte maçı kopardığını vurgulayan Mehmet Özdilek, "Beşiktaş takımı 50 ila 65 arasında 2-0'ı yakaladı. 15 dakikalık süreçte maçı kopardı. Burada Semih'in birinci golü ve ikinci goldeki asisti maçın skorunu belirleyici en önemli unsurdu" ifadelerini kullandı.
Fernando Santos'a oyuncuları tanıması için zaman verilmesi gerektiğini dile getiren Mehmet Özdilek, "İkinci yarıda ilk yarıya göre oyuncuları ileride daha çok gördük. Bu neticede goller de geldi. Kazanılan 3 puan ve atılan 3 gol memnun edebilir ama oyun anlamında daha gelişmesi gereken birçok şeyin olduğunu düşünüyorum. O yüzden hocaya zaman vermek lazım, Oyuncuları tanıması için zaman verilmeli" dedi.
Beşiktaş'ın kazanmasının önemli olduğunu belirten Mehmet Özdilek, "Hocanın bu takımı tanıdığı geçiş sürecinde kazanarak gitmek çok önemli ve kıymetlidir. Hem oyununun moral, güvenini yukarı taşır hem de camianın moralini yukarı taşır" diye konuştu.
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