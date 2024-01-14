Mehmet Özdilek Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçını yorumladı!

18 yaşındaki genç futbolcunun her hafta daha çok geliştiğini dile getiren Mehmet Özdilek, "Semih her hafta üstüne koyarak gelişimine katkı sağlıyor. Bunu golle süslemesi de ciddi moral olur bir oyuncuya" diye konuştu.

Fernando Santos'a oyuncuları tanıması için zaman verilmesi gerektiğini dile getiren Mehmet Özdilek, "İkinci yarıda ilk yarıya göre oyuncuları ileride daha çok gördük. Bu neticede goller de geldi. Kazanılan 3 puan ve atılan 3 gol memnun edebilir ama oyun anlamında daha gelişmesi gereken birçok şeyin olduğunu düşünüyorum. O yüzden hocaya zaman vermek lazım, Oyuncuları tanıması için zaman verilmeli" dedi.