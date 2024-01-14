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TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta Josip Brekalo sürprizi! Heyecanlı bekleyiş başladı

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Siyah-beyazlıların son olarak gündemine İtalyan ekibi Fiorentina'nın formasını terleten 25 yaşındaki Hırvat kanat Josip Brekalo girdi. Yaşanan gelişme taraftarları heyecanlandırdı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2024 Pazar 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta Josip Brekalo sürprizi! Heyecanlı bekleyiş başladı

Beşiktaş'ta ara transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. 24sata.hr'de yer alan habere göre Beşiktaş, Fiorentina forması giyen Josip Brekalo'yu gündemine aldı. 25 yaşındaki kanat oyuncusunun ara transferde Fiorentina'dan ayrılarak kiralık olarak Dinamo Zagreb'e gitme isteği olduğu belirtildi. Ancak Fiorentina ve Dinamo Zagreb'in yapılan görüşmelerin ardından maddi koşullarda anlaşamadığı ortaya çıktı. Bu gelişme sonrası Brekalo'nun, sezon sonuna kadar kiralık olarak Beşiktaş'a gideceği kaydedildi. Hırvat futbolcu sol kanat, sağ kanat ve forvet arkası mevkilerinde görev yapabiliyor.

AYLIK MAAŞI 150 BİN EURO

Brekalo'nun aylık 150 bin Euro'ya denk gelen maaşının Beşiktaş tarafından karşılanacağı ifade edildi. Brekalo bu sezon Fiorentina'da 16 maça çıkarken, Hırvat sol kanat bu karşılaşmalarda 1 gol attı.

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