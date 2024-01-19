Okereke'den Beşiktaş'a haber var! Transferi...
Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta transfer operasyonu tam gaz devam ediyor. Vincent Aboubakar ile yollarını ayırmaya hazırlanan siyah-beyazlılar, santrfor bölgesine takviye planlıyor. Arayışlarını sürdüren yönetim, listesine Cremonese forması giyen David Okereke'yi aldı. Beşiktaş'ın gündemindeki golcü futbolcunun transferinde sürpriz bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler - Burak Şentürk)
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ABOUBAKAR AYRILIYOR!
Beşiktaş'ta Kamerunlu forvet Vincent Aboubakar ile yolların ayrılmasına karar verildi.
Kadro dışı bırakılan deneyimli hücum oyuncusu, kendisine kulüp arıyor.
Bazı takımlarla görüşmelerde bulunan Aboubakar'ın yeni adresi yakın zamanda netlik kazanacak.
Kamerunlu futbolcunun yerine forvet arayışlarında bulunan Beşiktaş, rotasını İtalya'ya çevirdi.
Siyah-beyazlı kurmaylar, İtalya Serie B ekibi Cremonese forması giyen David Okereke'yi listeye aldı.
Beşiktaş'ın transfer hedefindeki isimlerden biri olan Okereke hakkında flaş bir gelişme yaşandı.
OKEREKE'DEN KÖTÜ HABER!
Çizme ekibinde gösterdiği performansla dikkat çeken 26 yaşındaki futbolcudan siyah-beyazlılara kötü haber geldi.
YENİ ADRESİ BELLİ OLDU!
İngiliz basınında yer alan habere göre; Ada ekibi Watford, David Okereke transferinde mutlu sona ulaşmaya hazırlanıyor.
Watford'un transferde büyük aşama kaydettiği ve golcü futbolcuya imza attırmak için geri sayıma geçtiği belirtildi.
David Okereke bu sezon Cremonese'de 36 maçta forma giydi. Bu karşılaşmalarda 4 gol ve 4 asitlik performans sergiledi.
Nijeryalı futbolcunun güncel piyasa değeri 2.7 milyon euro olarak gösteriliyor.
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