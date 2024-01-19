Haberler Beşiktaş Okereke'den Beşiktaş'a haber var! Transferi...

Okereke'den Beşiktaş'a haber var! Transferi...

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta transfer operasyonu tam gaz devam ediyor. Vincent Aboubakar ile yollarını ayırmaya hazırlanan siyah-beyazlılar, santrfor bölgesine takviye planlıyor. Arayışlarını sürdüren yönetim, listesine Cremonese forması giyen David Okereke'yi aldı. Beşiktaş'ın gündemindeki golcü futbolcunun transferinde sürpriz bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler - Burak Şentürk)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2024 Cuma 20:54
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BURAK ŞENTÜRK
Okereke'den Beşiktaş'a haber var! Transferi...

Ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta öncelik hücum hattına verildi.

Okereke'den Beşiktaş'a haber var! Transferi...

Teknik direktör Fernando Santos'un raporuna göre hareket eden siyah-beyazlılar, listesine birçok yıldızı aldı.

Okereke'den Beşiktaş'a haber var! Transferi...

Kadrosunda önemli değişiklikler yaşamaya hazırlanan Kara-Kartal, girişimlerini hızlandırdı.

Okereke'den Beşiktaş'a haber var! Transferi...

ABOUBAKAR AYRILIYOR!
Beşiktaş'ta Kamerunlu forvet Vincent Aboubakar ile yolların ayrılmasına karar verildi.

Okereke'den Beşiktaş'a haber var! Transferi...

Kadro dışı bırakılan deneyimli hücum oyuncusu, kendisine kulüp arıyor.

Okereke'den Beşiktaş'a haber var! Transferi...

Bazı takımlarla görüşmelerde bulunan Aboubakar'ın yeni adresi yakın zamanda netlik kazanacak.

Okereke'den Beşiktaş'a haber var! Transferi...

Kamerunlu futbolcunun yerine forvet arayışlarında bulunan Beşiktaş, rotasını İtalya'ya çevirdi.

Okereke'den Beşiktaş'a haber var! Transferi...

Siyah-beyazlı kurmaylar, İtalya Serie B ekibi Cremonese forması giyen David Okereke'yi listeye aldı.

Okereke'den Beşiktaş'a haber var! Transferi...

Beşiktaş'ın transfer hedefindeki isimlerden biri olan Okereke hakkında flaş bir gelişme yaşandı.

Okereke'den Beşiktaş'a haber var! Transferi...

OKEREKE'DEN KÖTÜ HABER!
Çizme ekibinde gösterdiği performansla dikkat çeken 26 yaşındaki futbolcudan siyah-beyazlılara kötü haber geldi.

Okereke'den Beşiktaş'a haber var! Transferi...

YENİ ADRESİ BELLİ OLDU!
İngiliz basınında yer alan habere göre; Ada ekibi Watford, David Okereke transferinde mutlu sona ulaşmaya hazırlanıyor.

Okereke'den Beşiktaş'a haber var! Transferi...

Watford'un transferde büyük aşama kaydettiği ve golcü futbolcuya imza attırmak için geri sayıma geçtiği belirtildi.

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