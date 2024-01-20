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Beşiktaş'ta teknik direktör Fernando Santos'tan transfer açıklaması!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Pendikspor'a 4-0 kaybetti. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Fernando Santos, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. İşte Portekizli teknik adamın açıklamaları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2024 Cumartesi 21:35 Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2024 Cumartesi 21:38
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Beşiktaş'ta teknik direktör Fernando Santos'tan transfer açıklaması!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Pendikspor'a 4-0 kaybetti.

Siyah-beyazlılarda teknik direktör Fernando Santos, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Portekizli teknik adamın açıklamaları...

"Öncelikle Pendikspor'u tebrik ediyorum. Bizim hatalarımızı iyi değerlendirdiler. Net olarak söyleyebilirim ki, sorumluluk benim. Bu maçta isteklerimiz olmadı. Başımızı dik tutmak zorundayız çünkü salı günü çok önemli bir maçımız var. Başımızı dik tutarak devam etmek zorundayız"

"İlk 10 dakikada gol yedik. Bunu yememeliydik. Golü yedikten sonra tepkimiz iyi oldu. En az 5-6 fırsat bulduk ama bir şekilde değerlendiremedik. İkinci yarıya bu şekilde başladık. Demir Ege'nin sarı kartı olduğu için oyundan çıkardım. İkinci yarıda da iyi bir şekilde birlikte hareket etmemiz gerektiğini biliyorduk ama bunu yapamadık. Sorumluluk benim, oyuncularımla konuşacağım. Kötü yaptığımız çok şey vardı. Çok kısa zamanda bir maçımız daha var. Ona hazırlanmak zorundayız"

TRANSFER SÖZLERİ

"Önemli olan buradaki oyuncuları konuşmak, onları ne kadar yukarı çekmek. Bugünkü sonucun sorumlusu orta saha veya defans oyuncuları değil. Ekip olarak kaybettik. Beşiktaş büyük bir takım, oyunu domine etmek zorunda. Takımımızın anlaması gereken her şeyi beraber yapacağımız. Hücumu da savunmayı da beraber yapacağız."

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