Haberler Beşiktaş Rosier Nice’te!

Rosier Nice’te!

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta çarpıcı bir ayrılık gelişmesi daha yaşandı. Siyah-beyazlılar Fransız ekibi Nice'den gelen kiralama teklifini kabul etti ve 'oyuncuyla görüşebilirsiniz' dedi. Tarafların anlaşmaya vardığı, Fransız sağ bekin 3 milyon euro'luk satın alma opsiyonu karşılığında Nice kulübüne kiralandığı ifade edildi. F.Bahçe derbisi sonrası kadro dışı bırakılan Rosier, bu sezon lig ve Avrupa dahil toplam 21 maçta şans buldu, 2 asist yaptı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2024 Salı 06:50
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Rosier Nice’te!
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta çarpıcı bir ayrılık gelişmesi daha yaşandı. Siyah-beyazlılar Fransız ekibi Nice'den gelen kiralama teklifini kabul etti ve 'oyuncuyla görüşebilirsiniz' dedi. Tarafların anlaşmaya vardığı, Fransız sağ bekin 3 milyon euro'luk satın alma opsiyonu karşılığında Nice kulübüne kiralandığı ifade edildi. F.Bahçe derbisi sonrası kadro dışı bırakılan Rosier, bu sezon lig ve Avrupa dahil toplam 21 maçta şans buldu, 2 asist yaptı.
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