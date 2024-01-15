Vincenzo Montella Beşiktaş idmanını takip etti

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Fernando Santos yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, salonda aktivasyon çalışmasıyla başladı. Sahada 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktiksel çift kale maçla sona erdi.
Antrenmanı siyah-beyazlı kulübün futbol şube sorumlusu Feyyaz Uçar ile Ay-yıldızlı takımın teknik direktörü Vincenzo Montella da kenardan izledi.
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Turu'nda yarın saat 21.00'de Tüpraş Stadyumu'nda Eyüpspor ile karşılaşacak.