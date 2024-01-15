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Vincenzo Montella Beşiktaş idmanını takip etti

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası’nda yarın sahasında oynayacağı Eyüpspor maçının hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi. İdmanı A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella kenardan takip etti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2024 Pazartesi 19:55
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Vincenzo Montella Beşiktaş idmanını takip etti

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Fernando Santos yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, salonda aktivasyon çalışmasıyla başladı. Sahada 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktiksel çift kale maçla sona erdi.

Antrenmanı siyah-beyazlı kulübün futbol şube sorumlusu Feyyaz Uçar ile Ay-yıldızlı takımın teknik direktörü Vincenzo Montella da kenardan izledi.

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Turu'nda yarın saat 21.00'de Tüpraş Stadyumu'nda Eyüpspor ile karşılaşacak.

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